Izbornik Bajić: U Sydneyu smo igrali dobro, naša igra je imala glavu i rep

Završni turnir Svjetskog kupa hrvatski vaterpolisti završili su na sedmom mjestu. Ako ste pak pomislili da je to još jedan nezadovoljavajući plasman barakuda onda se ipak u zabluci. Naime, u konkurenciji najjačih svjetskih reprezentacija ovaj domet ostvarila je prilično pomlađena nacionalna vrsta.

Zapravo, riječ je o mladoj reprezentaciji koja se sprema za U-20 Prvenstvo Europe i koja je u ovoj prigodi bila pojačana s tek nekoliko seniora kao što su Brubnjak, Čubranić, Pavlić i Babić. Doduše, seniorski reprezentativac je već i Maro Šušić ali se on godištem (2007.) uklapa u U-20 selekciju.

U četvrtfinalnom dvoboju izgubila je Hrvatska od aktualnog svjetskog i europskog doprvaka Mađarske (11:16) pri čemu treba reći da su za naše sjeverne susjede igrali njihovi najbolji igrači poput Manhercza, Vigvarija, Zalankija, vratara Csome, Nagyja, Feketea...

U prvoj utakmici za plasman od petog do osmog mjesta, naši su se namjerili na aktualne svjetske prvake Španjolce (14:18) pri čemu je najbolji strijelac tog susreta bio mladi Dubrovčanin Vlaho Pavlić (sedam pogodaka).

Na kraju turnira, naša B reprezentacija, pobijedila je Gruziju i to uvjerljivo (18:12), pri čemu su po pogocima prednjačili Pavlić (4) i Brubnjak (4) a pogotke su još postizali Dobrić (2), Tončinić (2), Šušić (2), Dragošević 81), Burburan (1), Žilić (1) i Dragaš (1).

Nakon prve tri četvrtine Hrvatska je imala "plus osam" (15:7) pa je u posljednjoj dionici došlo do manjeg opuštanja što je tek malo oneraspoložilo izbornika Zorana Bajia koji je kazao:

- Ovo je bilo natjecanje na koje su sve momčadi došle u najjačim sastavima, izuzetno posloženi. Nama je pak cilj bio steći iskustvo za ono što nas čeka sljedeći mjesec na Prvenstvu Europe u Varni. Drugi cilj nam je bio da naši mladići koji su prvi put sada igrali protiv nekih zvijezda, osjete taj ambijent. Tražio sam od dečki da budu hrabri, čvrsti, da se pokušaju igrati vaterpola na najbolji mogući način i da iskažu svu svoju darovitost. U tomu smo u potpunosti uspjeli. Pružili smo dvije vrlo dobre utakmice, protiv Mađarske i Španjolske. Pokazali smo da nam igra ima glavu i rep. Protiv Gruzije smo odigrali odlične tri četvrtine, da bi nakon toga došlo do opuštanja koje mi nije baš drago. Iako, to su mladići koji još nemaju iskustva, a željni dokazivanja na možda krivom mjestu i u krivom trenutku. No, to je manje bitno i naš nastup na turniru ocijenio bih kvalitetnim.