Večernji list
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FOTO Pogledajte atmosferu na trajektu koji vozi na koncert Trag u beskraju
Na trajektu Bartol Kašić, koji plovi prema Veloj Luci, vladalo je odlično raspoloženje.
Foto: Zvonimir Barisin
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Putnici su uživali u atmosferi uoči koncerta „Trag u beskraju”.
Foto: Zvonimir Barisin
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U nastavku pogledajte dio atmosfere.
Foto: Zvonimir Barisin
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