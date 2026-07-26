FOTO Hajduk uveličao rođendan NK Trilja

​Prava nogometna fešta odvila se u Trilju, gdje je uz rijeku Cetinu svečano otvoren novi Sportski centar Luke, ujedno obilježivši i 25. rođendan Nogometnog kluba Trilj. Ova svečanost privukla je brojne visoke uzvanike, uključujući župana Blaženka Bobana, ministra turizma i sporta Tonća Glavinu te legendarnog vratara Stipu Pletikosu ispred HNS-a, koji su došli podržati projekt koji postavlja potpuno nove standarde za lokalni sport. Ceremonija je započela odavanjem počasti i polaganjem vijenaca kod spomen obilježja 2. Bojne 4. Brigade ZNG-a Cro Angels, nakon čega je uslijedio blagoslov terena i klupskih prostorija don Slavka Volarevića. Poznati tenor Mate Grgat svojom je izvedbom himne i glazbenim nastupom na poluvremenu dodatno podigao ionako sjajnu atmosferu pred prepunim tribinama na kojima se tražilo mjesto više.

Kada na teren istrči splitski Hajduk, bez obzira na sastav, spektakl je zajamčen, pa je tako i ovom prigodom splitski velikan stigao s mladom momčadi, ali se Hajdukovo ime ponovno pokazalo kao magnetska privlačnost za navijače. Više od 1000 posjetitelja okupilo se pored Cetine, potvrđujući neraskidivu vezu ovog kraja i "bijelog" dresa, a Hajduk je uveličao proslavu i pobjedom od 5:1. Dodatni emotivni trenutak bio je potez predsjednika Hajduka Ivana Bilića, koji je povodom osnivanja Društva prijatelja Hajduka (DPH) Trilj lokalnim navijačima darovao službeni dres kluba, dok su utakmici svjedočila i brojna legendarna nogometna lica poput Ivice Šurjaka, Ivana Gudelja, Franka Bogdan i Joška Španjića.

Osvrnuvši se na ovaj povijesni dan, gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin naglasio je kako osnivanje DPH Trilj ima neprocjenjiv značaj za lokalnu zajednicu jer okuplja sve generacije, jača zajednički identitet, promiče sportske vrijednosti i humanitarni rad te službeno upisuje Trilj na kartu Hajdukove obitelji. Gradonačelnik je uputio zahvalu svima koji su ugradili svoj trud u realizaciju ovih projekata, čestitao vodstvu i igračima NK Trilj 2001 na 25 godina ponosnog rada te zahvalio HNK Hajduk Split što je prepoznao važnost ovog trenutka za grad, kao i mladima koji prepoznaju "hajdučke" vrijednosti koje u srcima nose brojne generacije građana Trilja.

Otvaranje ovog kompleksa predstavlja krunu rada gradske uprave na čelu s gradonačelnikom Ivanom Bugarinom te klupskog vodstva predvođenog Boškom Anićem i Matom Akrapom. U novi Sportsko-rekreacijski centar utrošeno je 2,4 milijuna eura, a projekt obuhvaća potpuno nove, moderne klupske prostorije te vrhunski pomoćni teren s umjetnom travom koji omogućuje treninge kroz cijelu godinu. Ova infrastruktura pruža logističku kvalitetu na kojoj bi pozavidjeli i mnogi prvoligaši, no njezina stvarna vrijednost leži u društvenom utjecaju na najmlađe jer centar osigurava vrhunske uvjete za rad s oko 200 dječaka, pružajući im zdravo okruženje za razvoj i micanje s ulice. Kako bi ta sportska priča bila potpuno zaokružena, Grad Trilj dodatno olakšava roditeljima sufinanciranjem članstva djece u svim sportskim udrugama na području grada. Predsjednik kluba Boško Anić uputio je stoga veliku zahvalu gradonačelniku Bugarinu te ministrima Šimi Erliću i Tonču Glavini na ogromnoj podršci, naglasivši kako je ulaganje u SC Luke dugoročna investicija u zdravlje, sportske talente i sretnije djetinjstvo triljske mladeži.