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SK VATERPOLO

Pomlađena Hrvatska poražena od Španjolske

Beograd: Europsko vaterpolo prvenstvo za muškarce 2026., Hrvatska - Rumunjska
Dusan Milenkovic
VL
Autor
Hina
24.07.2026.
u 21:45
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Unatoč porazu, na ovoj je utakmici briljirao mladi Dubrovčanin Vlaho Pavlić koji je postigao polovicu pogodaka hrvatske reprezentacije i bio uvjerljivo najbolji strijelac utakmice sa sedam golova. Dvaput se u strijelce upisao Nardo Dragaš, a još petorica igrača su postigla po jedan gol.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, doživjela je u petak drugi poraz na završnom turniru Svjetskog kupa u Sydneyju, gdje je reprezentacija Španjolske svladala izabranike Zorana Bajića sa 18-14 (5-4, 6-4, 3-2, 4-4).

Unatoč porazu, na ovoj je utakmici briljirao mladi Dubrovčanin Vlaho Pavlić koji je postigao polovicu pogodaka hrvatske reprezentacije i bio uvjerljivo najbolji strijelac utakmice sa sedam golova. Dvaput se u strijelce upisao Nardo Dragaš, a još petorica igrača su postigla po jedan gol.

Španjolce su sa po četiri pogotka predvodili Pol Daura Gomez i Unai Biel Iara.

Hrvatska će posljednju utakmicu na ovom turniru odigrati u subotu, kad će od 7 sati ujutro po srednjoeuropskom vremenu igrati za sedmo mjesto protiv reprezentacije Gruzije koja je u petak poražena od Crne Gore sa 18-16.

Za peto mjesto će igrati Crna Gora i Španjolska.

U polufinalnim dvobojima će se sastati Australija i Mađarska te Italija i Grčka.
Ključne riječi
Vaterpolo Hrvatska vaterpolo reprezentacija

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