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EMOTIVNA POBJEDA

Legendarni Di María iznenadio izjavom: 'Za mene je Svjetsko prvenstvo završilo pobjedom protiv Engleza'

Primera Division - Lanus v Rosario Central
RODRIGO VALLE/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
26.07.2026.
u 19:46
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Iako je njegova reprezentacija kasnije igrala veliko finale, za legendarnog Argentinca najveća emocija stigla je ranije

Ángel Di María, jedan od najvećih igrača u povijesti argentinske reprezentacije, govorio je o nastupu svoje zemlje na Svjetskom prvenstvu i otkrio koji je trenutak za njega imao najveću važnost.

Bivši argentinski reprezentativac, koji je nakon osvajanja Copa Americe 2024. završio reprezentativnu karijeru, smatra da je za njega pravi vrhunac turnira stigao u dvoboju protiv Engleske.

"Svjetsko prvenstvo završilo je kada smo pobijedili Englesku", rekao je Di María.

Argentina je nakon te pobjede nastavila svoj put prema završnici turnira, no Di María ističe da je upravo taj susret izazvao najveću emociju među navijačima i cijelom nacijom.

"Finale Svjetskog prvenstva? Bilo je teško. Španjolska igra jako dobar nogomet i nismo im mogli uzeti loptu", osvrnuo se na završni dvoboj.

Ipak, za njega najveća radost nije bila vezana uz posljednju utakmicu prvenstva, već uz pobjedu protiv velikog rivala.

"Za mene je Svjetsko prvenstvo završilo u polufinalu kada smo pobijedili Englesku... to je bila najveća radost za cijelu zemlju", dodao je.

Di María se nakon više od petnaest godina u dresu Argentine oprostio od reprezentacije kao jedna od najvećih figura generacije. Nakon Lionela Messija smatra se najvažnijim argentinskim nogometašem posljednjih 20-ak godina, a s reprezentacijom je osvojio Svjetsko prvenstvo, dvije Copa Americe i Finalissimu.
Ključne riječi
Angel di Maria SP 2026. Engleska nogometna reprezentacija argentinska nogometna reprezentacija

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