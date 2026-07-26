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INCIDENT U PULI

Masovna tučnjava u centru Pule: Intervenirale policija i Hitna, tri osobe završile u bolnici

Ilustracija policijske intervencije
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
26.07.2026.
u 22:27
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Podsjetimo, u središtu Pule nedavno se dogodio još jedan incident u kojem su sudjelovali strani državljani.

U središtu Pule večeras je došlo do sukoba u kojem je sudjelovalo više osoba, među kojima su bili i strani državljani. Tučnjava je izbila oko 19:40 sati na području od zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema Ulici Sergijevaca. Na mjesto događaja ubrzo su stigli policijski službenici i djelatnici hitne medicinske pomoći. Prema informacijama Policijske uprave istarske, tri su osobe zbog zadobivenih ozljeda prevezene u bolnicu.

Okolnosti koje su prethodile fizičkom obračunu zasad nisu poznate. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila tijek događaja, odgovornost sudionika i mogući povod sukoba. Više pojedinosti o masovnoj tučnjavi trebalo bi biti poznato nakon završetka policijskog postupanja.

Podsjetimo, u središtu Pule nedavno se dogodio još jedan incident u kojem su sudjelovali strani državljani. Tada su napadnuti Saša Milovanović, legendarni vođa KUD Idijota, i njegova supruga Martina. Do napada je navodno došlo nakon što je Sale upozorio skupinu mladih Engleza da ne ostavljaju smeće i kutije po Ulici Sergijevaca. Milovanović već godinama na jednom od uspona u toj ulici prodaje gramofonske ploče i CD-ove, piše Istra24.
Ključne riječi
tučnjava policija Pula sukob

Komentara 2

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LU
Lukeruk
22:46 26.07.2026.

Možda je opet pasuljar milovanović dobil po njonji

Avatar Le-Freak
Le-Freak
23:01 26.07.2026.

Kako volim srpski nadimak Sale. 🤢

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