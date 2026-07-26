Van Assche osvojio prvi ATP naslov u karijeri

Francuski 22-godišnji tenisač Luca Van Assche (ATP - 78.) u nedjeljnom je finalu ATP 250 turnira na zemljanoj podlozi u portugalkom Estorilu pobijedio 21-godišnjeg Belgijca Alexandera Blockxa (ATP - 38.) sa 6-4, 4-6, 7-5 i tako došao do svog prvog naslova.

Obojica tenisača su se u Estorilu plasirala u svoje prvo finale na ATP Touru, a nakon gotovo dva i pol sata borbe Van Assche je došao do trofeja. Zanimljivo je da su se ova dvojica tenisača prije pet mjeseci našli u finalu dvoranskog Challengera u Lilleu, gdje je također Van Assche izašao kao pobjednik.

Van Assche je u svibnju 2025. bio finalist zagrebačkog Challengera, gdje je morao predati meč Dini Prižmiću nakon prvog seta, a obojica finalista Estorila su nastupila i na ovogodišnjem umaškom Croatia Openu. Obojicu je pobijedio Francuz Titouane Droguet, Blockxa u prvom kolu, a Van Asschea u drugom.

Naslov će Van Asscheu donijeti skok od 30 mjesta na novoj ATP ljestvici i najbolji plasman u karijeri. Francuz će biti u Top 50, a nalazit će se na 48. poziciji. Do najboljeg renkinga je došao i Alexander Blockx koji će se popeti na 32. mjesto i bit će najbolje plasirani Belgijac na pojedinačnoj ATP ljestvici.