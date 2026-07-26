Denis Avdagić: 'Počne li kopnena invazija, to je uvod u svjetski rat'

1. U kojem smjeru ide rat između Irana i SAD-a i prijeti li nova eskalacija?

Kao što se kaže, žabu se kuha polako, a upravo se to događa. Prilagodili smo se okolnostima koje su potpuno izvanredne. Sada smo, čini mi se, u fazi potpune eskalacije, a kako će se situacija dalje razvijati, teško je prognozirati. Volio bih biti optimističan, ali dostupne informacije ne daju mnogo razloga za to. Sve upućuje na to da će biti sve gore. Eskalacija nije samo vojna, njezine gospodarske posljedice mogle bi biti još teže. Zamislite da litra benzina ili dizela stoji tri ili četiri eura. Tada će mnogi shvatiti koliko ih takva kriza doista pogađa. Kada cijene dosegnu tu razinu, nezadovoljstvo bi lako moglo izbiti na ulice jer mnogi više neće imati izbora.

2. Koliko je realna mogućnost američke kopnene operacije protiv Irana i što bi ona značila za regiju?

Kopneni američki napad na Iran i dalje je otvorena mogućnost. Nitko to ne može potpuno isključiti, koliko god danas izgledalo malo vjerojatno. No svi moraju biti svjesni da bi takav rat, čim se preseli na kopno, od samog početka postao regionalni, a možda i uvod u svjetski sukob. Zato se treba nadati razumu, posrednicima i diplomatskim rješenjima koja mogu spriječiti daljnju eskalaciju. Možemo se pitati je li sve ovo ikome trebalo, ali za takva je pitanja sada prekasno. Vrijeme je za dogovore, sporazume, mir i deeskalaciju.

3. Koliko Hormuški tjesnac i Bab el-Mandeb mogu utjecati na svjetsku ekonomiju u slučaju daljnje eskalacije sukoba?

Hormuški tjesnac svojevrsna je nuklearna opcija. Svi koji se godinama bavimo analizama i komentarima upozoravamo na to. Nitko ne bi smio podcijeniti američku vojnu moć, ali jednako tako ne treba zaboraviti gdje se nalazi Hormuz. Dodamo li tomu i Bab el-Mandeb, dobivamo recept za potpuni kaos. Uz dozu opreza, vjerujem da Europa neće ostati bez energenata i drugih ključnih resursa. U određenoj smo mjeri sigurni, ali u globaliziranom svijetu niti možemo niti smijemo reći da nas se ne tiče kako će proći drugi. Nakon sankcija Rusiji, koje su već ostavile posljedice, nova eskalacija na Bliskom istoku dodatno sužava europski manevarski prostor.