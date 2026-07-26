Van der Poel spektakularnom pobjedom zaključio Tour de France

Nizozemski biciklist Mathieu van der Poel pobjednik je zadnje etape ovogodišnjeg Tour de Francea čime je ostvario svoj san i nadmašio oca Adrija koji je 1982. bio drugi iza tadašnjeg ukupnog pobjednika Francuza Bernarda Hinaulta, jedinog biciklista koji je u žutoj majici osvojio zadnju etapu s ciljem na Elizejskim poljanama.

Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech) dobrim dijelom za svoju pobjedu može zahvaliti Tadeju Pogačaru (UAE Emirates-XRG), najmlađem peterostrukom pobjedniku Tour de Francea, s kojima se nadmetao za pobjedu u posljednjih deset kilometara skraćene etape sa 132,2 km na 89 km, koja je imala start i cilj na Elizejskim poljanama (Champs Elysees).

Organizatori su bili prisiljeni na skraćivanje etape zbog toga što su mnogi djelatnici hitnih službi, koji su trebali biti angažirani na ovoj etapi, morali biti raspoređeni kao ispomoć na velikim opožarenim područjima u Francuskoj.

Etapi su na početku dodana dva kruga po Elizejskim poljanama, a odlučeno je da će 48 km prije cilja vremena biciklista biti neutralizirana te da će ostati samo borba za etapnu pobjedu. U takvom raspletu najbolji svjetski biciklisti su dali sve od sebe ne bi li oni bili ti koji će prvi proći ciljem.

Tadej Pogačar je poveo prvi napad na predzadnjem usponu na Montmartre, ali su ga uspjeli pratiti Van der Poel, olimpijski pobjednik iz Pariza 2024. Belgijac Remco Evenepoel (Red Bull BORA-hansgrohe) i najbolji sprinter ovogodišnjeg Toura Danac Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Kasnije se toj grupi priključila i glavna skupina.

No, Pogačar je ponovno pokušao i na zadnjem usponu na Montmartre, kad ga je uspio ispratiti samo Van der Poel pa su njih dvojica krenula u kronometarskom tempu u završnih 10 kilometara.

Lovci iz glavne skupine su dali sve od sebe da im se priključe i polako su smanjivali zaostatak, ali ih nisu uspjeli uloviti do zadnjih 500 metara. Tad je Nizozemac još jednom uspio pojačati tempo, što Pogačar nije mogao pratiti. Iako mu se "vlak" približavao većom brzinom nego što ju je on mogao proizvesti, Mathieu van der Poel je izdržao i prošao prvi ciljem, ispred momčadskog kolege Belgijca Jaspera Philipsena i Danca Madsa Pedersena.

"Od trenutka kad sam gledao prošlogodišnju etapu na televiziji, jer sam se razbolio, zamišljao sam ovaj trenutak. Svaka čast Tadeju, najboljem biciklistu današnjice, što je izdržao, mislio sam da ćemo biti uhvaćeni. U zadnjih 500 metara sam samo spustio glavu i dao sve što sam imao. Ovo je ostvarenje sna", izjavio je Mathieu van der Poel nakon 62. profesionalne pobjede i četvrtog etapnog trijumfa na Tour de Franceu.

Tadej Pogačar je po peti put osvojio Tour de France, a u svih sedam nastupa na najvećoj svjetskoj biciklističkoj utrci je završio na pobjedničkom postolju.

Na 113. izdanju Tour de Francea Slovencu se među osvajačima majica, pobjednicima u pojedinim kategorijama pridružio i momčadski kolega, 22-godišnji Meksikanac Isaac del Toro, koji je kao najbolji mladi vozač zaslužio "bijelu majicu". Ekvadorac Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) je pobjedom u 20. etapi osigurao osvajanje "točkaste majice" za najboljeg penjača, a "zelenu majicu" najboljeg sprintera osvojio je Danac Mads Pedersen (Lidl-Trek).