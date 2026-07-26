Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Atletika

Risnjak Trail još jednom pokazao zašto je među najljepšim utrkama u Hrvatskoj

Autor
Damir Mrvec
26.07.2026.
u 21:54
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Marko Velčić i Mila Ozretić slavili su na najtežoj stazi, dok je više od 300 trkača uživalo u jedinstvenom spoju sportskog izazova i prirodnih ljepota Gorskog kotara.

Savršen ljetni dan u jednom od najljepših i najstarijih hrvatskih nacionalnih parkova obilježio je Risnjak Trail, koji su uspješno organizirali The Great Refresh i Nacionalni park Risnjak.

Šumske staze, zahtjevni usponi i tehnički spustovi kroz netaknutu prirodu Nacionalnog parka Risnjak bili su pravi test snage i izdržljivosti za tristotinjak natjecatelja. Staze Ris, Vuk i Medo, različitih duljina i zahtjevnosti, pružile su im priliku da upoznaju različita lica nacionalnog parka.

Da je utrka bila izazovna i nezaboravna, potvrdili su rezultati, ali i zadovoljna lica natjecatelja, posebno onih koji su se na kraju popeli na pobjedničko postolje.

Najzahtjevnija staza Ris odvela je iskusne trkače na 32,7 kilometara dug izazov s 1.698 metara uspona preko Risnjaka i Snježnika. Do pobjede u muškoj i ženskoj konkurenciji stigli su hrvatski trkači Marko Velčić i Mila Ozretić.

Staza Vuk, dugačka 23,5 kilometara uz 1.196 metara uspona, donijela je pobjede Slovencima Marku Čretniku i Rosandi Dovnik, dok su na 11 kilometara dugoj stazi Medo, s 455 metara uspona, najbrži bili Luka Nedeljković i Valentina Bačić iz Hrvatske.

Organizatori su se pobrinuli da baš svatko pronađe utrku po svojoj mjeri, a ni ovoga puta nisu izostale dječje utrke. Najmlađi natjecatelji okušali su se na dionicama od 100, 200 i 500 metara te za svoj trud zaslužili medalje i veliki pljesak publike.

Posebno raduje što su ovu trail utrku prepoznali i vrhunski hrvatski sportaši, među njima Vedrana Malec, sudionica triju Zimskih olimpijskih igara u skijaškom trčanju. Na stazi Vuk osvojila je četvrto mjesto u ženskoj konkurenciji, odnosno 13. mjesto u ukupnom poretku.

Dokaz je to da Risnjak Trail svojom atraktivnošću, zahtjevnošću i jedinstvenim prirodnim okruženjem može podjednako privući rekreativce željne aktivnog boravka u prirodi i vrhunske sportaše u potrazi za novim izazovima.
Risnjak Trail održan je u prostoru iznimne prirodne vrijednosti. Nacionalni park Risnjak prostire se na 6.350 hektara, od doline Kupe na 290 metara nadmorske visine do vrha Velikog Risnjaka na 1.528 metara, a šume prekrivaju čak 92 posto njegove površine.

Risnjak Trail bio je treća ovogodišnja postaja utrka kroz nacionalne parkove Hrvatske koju organizira The Great Refresh, nakon utrka održanih na Mljetu i Plitvičkim jezerima. Projekt je to koji uspješno povezuje sport, boravak u prirodi i promociju hrvatskih nacionalnih parkova kao destinacija aktivnog odmora.

Organizacijom utrke Nacionalni park Risnjak još se jednom predstavio kao atraktivno odredište za trail trčanje, planinarenje i bijeg od ljetnih vrućina, ali i kao mjesto na kojem se sportski izazov susreće s jednom od najočuvanijih prirodnih kulisa u Hrvatskoj.
Ključne riječi
Vedrana Malec risnjak trčanje trail Atletika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!