Risnjak Trail još jednom pokazao zašto je među najljepšim utrkama u Hrvatskoj

Savršen ljetni dan u jednom od najljepših i najstarijih hrvatskih nacionalnih parkova obilježio je Risnjak Trail, koji su uspješno organizirali The Great Refresh i Nacionalni park Risnjak.

Šumske staze, zahtjevni usponi i tehnički spustovi kroz netaknutu prirodu Nacionalnog parka Risnjak bili su pravi test snage i izdržljivosti za tristotinjak natjecatelja. Staze Ris, Vuk i Medo, različitih duljina i zahtjevnosti, pružile su im priliku da upoznaju različita lica nacionalnog parka.

Da je utrka bila izazovna i nezaboravna, potvrdili su rezultati, ali i zadovoljna lica natjecatelja, posebno onih koji su se na kraju popeli na pobjedničko postolje.

Najzahtjevnija staza Ris odvela je iskusne trkače na 32,7 kilometara dug izazov s 1.698 metara uspona preko Risnjaka i Snježnika. Do pobjede u muškoj i ženskoj konkurenciji stigli su hrvatski trkači Marko Velčić i Mila Ozretić.

Staza Vuk, dugačka 23,5 kilometara uz 1.196 metara uspona, donijela je pobjede Slovencima Marku Čretniku i Rosandi Dovnik, dok su na 11 kilometara dugoj stazi Medo, s 455 metara uspona, najbrži bili Luka Nedeljković i Valentina Bačić iz Hrvatske.

Organizatori su se pobrinuli da baš svatko pronađe utrku po svojoj mjeri, a ni ovoga puta nisu izostale dječje utrke. Najmlađi natjecatelji okušali su se na dionicama od 100, 200 i 500 metara te za svoj trud zaslužili medalje i veliki pljesak publike.

Posebno raduje što su ovu trail utrku prepoznali i vrhunski hrvatski sportaši, među njima Vedrana Malec, sudionica triju Zimskih olimpijskih igara u skijaškom trčanju. Na stazi Vuk osvojila je četvrto mjesto u ženskoj konkurenciji, odnosno 13. mjesto u ukupnom poretku.

Dokaz je to da Risnjak Trail svojom atraktivnošću, zahtjevnošću i jedinstvenim prirodnim okruženjem može podjednako privući rekreativce željne aktivnog boravka u prirodi i vrhunske sportaše u potrazi za novim izazovima.

Risnjak Trail održan je u prostoru iznimne prirodne vrijednosti. Nacionalni park Risnjak prostire se na 6.350 hektara, od doline Kupe na 290 metara nadmorske visine do vrha Velikog Risnjaka na 1.528 metara, a šume prekrivaju čak 92 posto njegove površine.

Risnjak Trail bio je treća ovogodišnja postaja utrka kroz nacionalne parkove Hrvatske koju organizira The Great Refresh, nakon utrka održanih na Mljetu i Plitvičkim jezerima. Projekt je to koji uspješno povezuje sport, boravak u prirodi i promociju hrvatskih nacionalnih parkova kao destinacija aktivnog odmora.

Organizacijom utrke Nacionalni park Risnjak još se jednom predstavio kao atraktivno odredište za trail trčanje, planinarenje i bijeg od ljetnih vrućina, ali i kao mjesto na kojem se sportski izazov susreće s jednom od najočuvanijih prirodnih kulisa u Hrvatskoj.