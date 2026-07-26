Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRAMATIČAN SUSRET

Grci svladalai Mađarsku i osvojili Svjetski kup

Zagreb: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu U20 Zagreb 2025., četvrtfinale, Hrvatska - Grčka
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.07.2026.
u 14:28
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Grci su osigurali pobjedu u dramatičnom susretu, s pet golova Dimitrisa Skoumpakisa i Steliosa Argyropoulosa koji je zapečatio trijumf pobjedničkim golom 12 sekundi prije kraja.

Grčka  vaterpolska reprezentacija osvojila je Svjetski kup pobijedivši Mađarsku 15-14 u uzbudljivom finalu u Sydneyu.

Grci su osigurali pobjedu u dramatičnom susretu, s pet golova Dimitrisa Skoumpakisa i Steliosa Argyropoulosa koji je zapečatio trijumf pobjedničkim golom 12 sekundi prije kraja.

Treće mjesto pripalo je Italiji koja je s 16-10 svladala domaćina Australiju. Pomlađena hrvatska vrsta osvojila je sedmo mjesto.
Ključne riječi
Mađarska vaterpolo reprezentacija Grčka vaterpolo reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!