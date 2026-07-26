Grci svladalai Mađarsku i osvojili Svjetski kup

Grčka vaterpolska reprezentacija osvojila je Svjetski kup pobijedivši Mađarsku 15-14 u uzbudljivom finalu u Sydneyu.
Grci su osigurali pobjedu u dramatičnom susretu, s pet golova Dimitrisa Skoumpakisa i Steliosa Argyropoulosa koji je zapečatio trijumf pobjedničkim golom 12 sekundi prije kraja.
Treće mjesto pripalo je Italiji koja je s 16-10 svladala domaćina Australiju. Pomlađena hrvatska vrsta osvojila je sedmo mjesto.
4
TRAGEDIJA U BIH
Poznata liječnica među pet poginulih planinara na Elbrusu: Zeničani objavili fotografiju prije kobnog uspona
PAZITE NA MOBITEL
FOTO Špijunira li vaš partner s kim razgovarate na WhatsAppu? Ovako možete provjeriti
Video sadržaj
21
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
FOTO 'Bomba': Nije za one slabijeg srca! Lidija Bačić objavila nove vruće fotke u minijaturnom badiću
može vas skupo stajati
Sirovo meso nikad ne držite na ovoj polici hladnjaka: Pridržavajte se ovog zlatnog pravila
Večernji i Zepter vas nagrađuju