Grci svladalai Mađarsku i osvojili Svjetski kup

Grčka vaterpolska reprezentacija osvojila je Svjetski kup pobijedivši Mađarsku 15-14 u uzbudljivom finalu u Sydneyu.

Grci su osigurali pobjedu u dramatičnom susretu, s pet golova Dimitrisa Skoumpakisa i Steliosa Argyropoulosa koji je zapečatio trijumf pobjedničkim golom 12 sekundi prije kraja.

Treće mjesto pripalo je Italiji koja je s 16-10 svladala domaćina Australiju. Pomlađena hrvatska vrsta osvojila je sedmo mjesto.