Glumica je bila ovisna o intimnim odnosima, pa se okrenula vjeri i udala za 30-godišnjeg djevca

Emily Robbie (31) iz Los Angelesa, nakon prekida prve ozbiljne veze kada je imala 21 godinu, upustila se u razdoblje neobaveznih seksualnih odnosa. No, kako kaže, muškarci bi nakon toga jednostavno nestali ili bi odbijali bilo kakvu obvezu, zbog čega se osjećala "prazno" i "iscrpljeno". Sve se promijenilo kada je pronašla vjeru. Shvativši da seksom samo pokušava "popuniti prazninu", Emily je odlučila živjeti u celibatu. Četiri godine kasnije upoznala je svog sadašnjeg supruga, Tylera Stonea (33), koji je odrastao u kršćanskoj obitelji i također odlučio čekati brak.

Par je odmah kliknuo. Vjenčali su se u siječnju 2023. godine i tvrde da je prva bračna noć bila "vrijedna čekanja". "Osjećala sam se kao da sam ovisna o seksu", priznaje Emily, inače glumica po zanimanju. "Sve je bilo neobavezno, stalno sam tražila taj kratkotrajni užitak. Bila sam vrlo seksualna osoba, nimalo ukočena. No, s Tylerom je to bila prava ljubav, a ne samo požuda. Zahvalna sam što smo imali vremena izgraditi čvrste temelje. Kada smo napokon konzumirali brak, bilo je to predivno i sigurno iskustvo." Emily se prisjeća da je Tinder tek bio lansiran kada je izašla iz prve veze te je tada bila "seksualno otvorena". "Imala sam redovite neobavezne odnose", objašnjava. Emily objašnjava kako je nekada ulazila u kratke veze tražeći ljubav kroz seks, no partneri bi je često ignorirali ili izbjegavali obvezu, ostavljajući je s osjećajem praznine.

Priznaje da je seksom samo maskirala unutarnje nezadovoljstvo. U razdoblju od osam mjeseci promijenila je tri partnera, a upravo ju je posljednji upoznao s crkvom. Nakon prekida te veze, počela je dublje istraživati vjeru i odlučila se za celibat, što je pokrenulo njezin put iscjeljenja. Smatra da se kroz intimnost osoba duboko povezuje s drugima, zbog čega se morala "odvezati" od prošlosti. "Kroz seks postaješ jedno s nekim", ističe Emily, dodajući kako je on stvoren za užitak, ali isključivo unutar svetog prostora braka. Do susreta s Tylerom u rujnu 2020. godine, već je uvelike promijenila svoje stavove. Odmah mu je priznala da čeka brak, a on joj je otkrio da je još uvijek djevac. Unatoč snažnoj privlačnosti i trenutnoj kemiji, odlučili su se na suzdržanost. Tyler, koji je odrastao u kršćanskom duhu, oduvijek je želio čekati suprugu, unatoč iskušenjima.

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Nakon godinu i pol hodanja, vjenčali su se i započeli zajednički život, tvrdeći da ih je upravo to čekanje povezalo na nevjerojatno dubokoj razini. Danas uživaju u sretnom braku i odličnom seksualnom životu koji zajedno istražuju. Emily naglašava da joj je suprug pružio osjećaj sigurnosti te da bi se, da su pokleknuli ranije, osjećala emocionalno rastrojeno. Svoju je priču podijelila i na TikToku, gdje se suočila s kritikama, no ona i dalje poručuje kako je celibat put iscjeljenja dostupan svima. "Mislim da ljudi srljaju u seks jer žele biti voljeni", zaključuje Emily. Tyler je podržava u svemu, ističući kako je za njega Emily, unatoč njezinoj prošlosti, jednako "čista" kao i on jer je odlučila ponovno čekati.