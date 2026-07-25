Hrvatska mlada vaterpolska reprezentacija svladala Gruziju i završila sedma u Sydneyju

Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, zauzela je sedmo mjesto na završnom turniru Svjetskog kupa u Sydneyju nakon pobjede nad Gruzijom 18-12 (5-3, 4-3, 6-1, 3-5).

Nakon poraza od Mađarske i Španjolske, koji su na ovaj turnir došli u skoronajjačem sastavu, izabranici Zorana Bajića su slavili protiv Gruzijaca.

Hrvatsku su predvodili Tin Brubnjak i Vlaho Pavlić s po četiri gola.