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U20

Hrvatska mlada vaterpolska reprezentacija svladala Gruziju i završila sedma u Sydneyju

Zagreb: Susret Gruzije i Gr?ke na Europskom prvenstvu u vaterpolu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
25.07.2026.
u 10:15
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Hrvatski vaterpolisti do 20 godina osvojili su sedmo mjesto na završnom turniru Svjetskog kupa u Sydneyju nakon uvjerljive pobjede protiv Gruzije

Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, zauzela je sedmo mjesto na završnom turniru Svjetskog kupa u Sydneyju nakon pobjede nad Gruzijom 18-12 (5-3, 4-3, 6-1, 3-5). 

Nakon poraza od Mađarske i Španjolske, koji su na ovaj turnir došli u skoronajjačem sastavu,  izabranici Zorana Bajića su slavili protiv Gruzijaca. 

Hrvatsku su predvodili Tin Brubnjak i Vlaho Pavlić s po četiri gola.
Ključne riječi
Vaterpolo

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