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MOGUĆA I TREĆA ŽRTVA

Dvije osobe smrtno stradale u masovnoj proslavi pobjede Meksika, ugušile su se

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Fans gather in Mexico City
Foto: QUETZALLI NICTE-HA/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
01.07.2026.
u 11:23

Jedna 19-godišnjakinja i 44-godišnji muškarac umrli su od gušenja, prema riječima ministra zdravstva glavnog grada. Lokalni mediji izvijestili su o trećoj žrtvi, iako to vlasti još nisu potvrdile.

Najmanje dvije osobe su smrtno stradale u srijedu u Mexico Cityju tijekom masovnih proslava zbog prolaska Meksika u osminu finala Svjetskog prvenstva 2026., izvijestile su gradske vlasti.

Jedna 19-godišnjakinja i 44-godišnji muškarac umrli su od gušenja, prema riječima ministra zdravstva glavnog grada. Lokalni mediji izvijestili su o trećoj žrtvi, iako to vlasti još nisu potvrdile.

U utorak je Meksiko pobijedio Ekvador 2-0 na stadionu Azteca u Mexico Cityju, osiguravši svoje mjesto u osmini finala. Ovo je ujedno i prvi put u 40 godina da je meksička reprezentacija pobijedila u utakmici nokaut faze Svjetskog prvenstva.

Više od milijun ljudi okupilo se kako bi proslavili na ulicama meksičke prijestolnice - prvenstveno oko spomenika Anđeo neovisnosti u središtu grada - prema procjenama gradske vijećnice.
Ključne riječi
Navijači Meksiko reprezentacija

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