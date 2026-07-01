Ekvadorski izbornik odlazi s klupe nakon ispadanja od Meksika

Sebastian Beccacece se dirljivo oprostio od mjesta izbornika Ekvadora nakon poraza od 0-2 od Meksika u osmini finala Svjetskog prvenstva u utorak, rekavši da bi volio nastaviti obnašati tu ulogu, ali da nije ispunio svoja obećanja.

"Naš ugovor završio je sa Svjetskim prvenstvom. Mislim da nismo uspjeli ostvariti podvig koji smo obećali: učiniti ovo najboljim Svjetskim prvenstvom ikad. Danas je moj red da se oprostim", rekao je Beccacece nakon poraza.

"Zato moram otići. Volio bih nastaviti jer ono što sam dobio od igrača i uprave opravdavalo je mogućnost nastavka. Ali razumijem kako ovo funkcionira i boli, ali mislim da je odluka bila jasna", dodao je.

Unatoč boli eliminacije, odlučio se usredotočiti na duboku vezu stvorenu sa svojom momčadi i zemljom tijekom njihovog putovanja.

Upitan o nasljeđu koje ostavlja za sobom, Beccacece je pohvale skrenuo na svoju momčad.

"Nasljeđe je od igrača jer su oni najmlađa momčad Ekvadora", rekao je.