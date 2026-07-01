Vučić kreće po posljednje slobodne medije? Velika prodaja N1 i lista Danas izazvala paniku: 'Ovo nije običan biznis'

Nitko u Europi, a moglo bi se reći ni u svijetu, nije toliko svakodnevno prisutan u medijima kao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. U 2023. se, prema podacima Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), pojavio u 300 izravnih televizijskih obraćanja, da bi se u 2024., prema podacima Istinomera, taj broj povećao na 354 televizijska pojavljivanja. U 2025. bio je na televiziji više puta nego što godina ima dana, čak 400 puta, a kako je nastavio i u ovoj godini, taj bi broj mogao premašiti 400.

Isto tako, ako gledamo podatke portala Raskrinkavanje objavljene prošli mjesec, dolazimo do još nevjerojatnijih podataka: Aleksandar Vučić se 1.172 puta našao na naslovnim stranicama šest dnevnih listova bliskih vlasti u 2025. godini, uz napomenu da nijedan od tih tekstova Vučića nije prikazao u negativnom svjetlu. Upravo je kontrola medija i njihovo stavljanje u službu režima jedna od najvažnijih poluga Vučićeve vladavine od 2012. godine. No ni tako velika prisutnost u medijima Vučiću nije dovoljna. Njega i njegov režim nervira i ono malo vrlo žilavih neovisnih medija koje po svaku cijenu želi ušutkati, posebno nakon pobune protiv njega koja je izbila nakon tragičnog pada nadstrešnice u Novom Sadu 1. studenoga 2024.

Upravo su zato kolegice i kolege iz televizija N1 Srbija, Nove S, dnevnog lista Danas i tjednika Radar nimalo veselo dočekali vijest da mijenjaju vlasnika, odnosno da im stiže novi gazda, inače bliski prijatelj Viktora Orbána, Pedro Vargas David i njegov investicijski fond Alpac Capital iz Portugala, koji stoji i iza vlasničke strukture Euronewsa. Ta je televizija od davne ideje paneuropskog news kanala odavno postala megafon europske desnice ili, kako je kritičari zovu, „franšiza za autokrate”, od Srbije, Gruzije pa do Azerbajdžana. Inače, Mario David, otac osnivača Alpac Capitala Pedra Vargasa Davida, bio je zastupnik u Europskom parlamentu te dugogodišnji savjetnik i bliski suradnik Viktora Orbána.

S obzirom na to da je posao preuzimanja Adria News Networka od United Grupe od strane Alpac Capitala u završnoj fazi te se čeka prijenos vlasništva i službena odobrenja regulatornih tijela za tržišno natjecanje i nadležnih ministarstava, a onda bi u ruke novog vlasnika trebale doći televizije N1 Srbija, N1 Hrvatska, N1, BIH i N1 Slovenija, zatim Nova S televizija iz Srbije, dnevni list Nova, zatim dnevnik list Danas i tjednik Radar, također iz Srbije i Vijesti iz Crne Gore.

Dolazak novih vlasnika za mnoge otvara ključno pitanje: je li Vučić pobijedio i hoće li uoči parlamentarnih izbora, koji će biti „majka svih izbora” u Srbiji, preuzeti kontrolu nad neposlušnim medijima, odnosno hoće li građani uoči izbora ostati bez važnih kanala informiranja. „Vučić je višedesetljetni neprijatelj slobodnih medija“, odriješit je u razgovoru za Večernji list, Dragoljub Petrović, glavni urednik dnevnog lista Danas i nastavlja u svom prepoznatljivom stilu.

„ Kao što ona puška koja kod Čehova visi na zidu u prvom činu predstave mora opaliti u trećem činu, tako i profesionalni novinari u Srbiji stalno čekaju trenutak kada će Vučić pokušati ugasiti naše medije ili nas na neki drugi način ušutkati. Otkako je u veljači United Group, koja je u vlasništvu britanskog investicijskog fonda BC Partners, sve svoje medije na području bivše Jugoslavije prenijela u novu tvrtku Adria News Network, na čelo te nove kompanije postavila je Brenta Sadlera, proslavljenog ratnog reportera CNN-a.

Gospodin Sadler imenovan je glavnim izvršnim urednikom vijesti te kompanije i razgovarao je s glavnim urednicima naših medija u Srbiji (TV N1 i portal N1, dnevni list i portal Danas, TV Nova, portal i novine Nova te tjednik Radar). Obećao nam je da neće utjecati na uređivačku politiku. Jedino što je tražio bilo je da se dosljedno držimo novinarskih pravila. U protekla četiri mjeseca doista nismo imali nikakve zabrane, ograničenja niti bilo kakav drugi pokušaj utjecaja nove uprave na uređivanje sadržaja“, ističe Dragoljub Petrović, ali upozorava:

„Ipak, smijenili su Igora Božića, programskog direktora N1, bez ikakvog obrazloženja, ali su na njegovo mjesto postavili Branislava Šovljanskog, koji je na N1 od njegova osnutka i jedan je od najboljih srpskih televizijskih novinara. N1 je nastavio raditi kao i prije i ostao žestok kritičar Vučićeve politike.

Taman kada smo pomislili da neće biti nikakvih problema, BC Partners objavio je da je naše medije, uključujući regionalne N1 Zagreb, N1 Sarajevo i N1 Slovenija, crnogorske Vijesti i druge – prodao za 30 milijuna eura portugalskom investicijskom fondu Alpac Capital, vlasniku Euronewsa. Ta bi transakcija trebala biti završena u idućim mjesecima“, govori Petrović, a na pitanje Vašeg novinara koliki je strah da će novi vlasnici ušutkati kritičke medije u Srbiji, ali i u susjednim zemljama u kojima su prisutni, odgovara:

„Strah među kolegama postoji jer je Vučić trenutačno u nokdaunu, bliži mu se kraj vlasti, a slobodni mediji smetali su mu i kada je bio na vrhuncu moći. Zato postoji bojazan da bi novi vlasnici mogli sklopiti neki dogovor s režimom u Srbiju. Naravno, za sada je to samo u domeni špekulacija. Nadamo se da će novi vlasnici eventualno postaviti drukčiju poslovnu strategiju, na što imaju potpuno pravo, ali da ćemo mi u medijima nastaviti raditi kao i dosad.

Osobno ne vjerujem da bi se jedan međunarodni investicijski fond usudio reputacijski kompromitirati i ostati upamćen po gušenju ovog malobrojnog preostalog prostora kritičkog novinarstva u Srbiji. Ne tvrdim da Vučić neće pokušati učiniti sve kako bi smanjio utjecaj naših medija, uostalom, to neprestano čini proglašavajući nas izdajnicima, ustašama pa čak i teroristima, ali u našim medijima rade ljudi s neupitnim profesionalnim ugledom i karijerama. Sumnjam da bi itko pristao na bilo kakav kompromis kada je riječ o izvještavanju, ako bi to netko od nas tražio“, upozorava Dragoljub Petrović.

Važno je napomenuti kako je Brent Sadler prije nekoliko mjeseci za Večernji list govoreći o smjeni Igora Božića na N1 Srbiji kazao kako „Uredničke odluke ostaju u rukama vodstva redakcije“, no mnogi će reći kako su to samo bile parole. „Kupci kritičkih medija ne ulijevaju povjerenje zbog kontroverzne vlasničke strukture“, izjavio je prošli mjesec za Deutsche Welle predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Željko Bodrožić i dodao: „Ni zbog srpske podružnice Euronewsa, jedne od televizija koje kontrolira vlast, doduše nešto uljuđenije i pristojnije od provladinih tabloidnih televizija.“

A srpsku podružnicu Euronewsa koja nije dio kanala koji pripadaju Alpac Capitalu, već ga izravno financira s državni Telekom Srbija, koji plaća franšiza prava, iako pristojnije izgleda od užasnih tabloidnih huškačkih televizija poput Informera, ipak prate ozbiljne optužbe za netransparentno vlasništvo, cenzuru i političku pristranost u korist vlasti Aleksandra Vučića. Srpski Telekom je prema navodima Deutsche Wellea dosad uložio više od dvije milijarde eura,golem iznos za zemlju veličine Srbije, u kupnju manjih kabelskih operatera, stjecanje skupih prava na sportske prijenose te financiranje petnaestak televizija bliskih vlasti.

Maja Sever, predsjednica Europske federacije novinara koja prati ovaj slučaj u izjavi za Večernji list kaže među ostalim da nema dvojbe s kim je povezano ovo najavljeno preuzimanje medije. „Ja apsolutno mislim da ovo ima veze s Aleksandrom Vučićem. Nije teško proguglati povijest i istraživačke tekstove o novim vlasnicima ovih medijskih kompanija. Dakle, oni su sve samo ne borci za profesionalno, pa ni neutralno novinarstvo kako vole reći. Riječ je o ljudima koji su bili, ili su još uvijek, povezani s Viktorom Orbánom. To nisu ljudi kojima je interes profesionalno i slobodno novinarstvo. Na koji su način njihovi interesi isprepleteni s interesima Aleksandra Vučića, time će se, sigurna sam, baviti portugalski istraživački novinari, a vjerujem i novinari iz ovog dijela Europe. U svakom slučaju, smatram da je ovo jedna od brojnih političkih igara Aleksandra Vučića uoči novih izbora i u kontekstu svega onoga što se danas događa u Srbiji“.

Među onima koji se žestoko protive prodaji novom vlasniku nalaze se i manjinski vlasnici Vijesti iz Podgorice, koji osporavaju način na koji sadašnji vlasnik, United Grupa, prodaje svoj udio. Ističu da svaka promjena vlasničke kontrole mora biti u skladu s crnogorskim zakonima, aktima društva i pravima manjinskih dioničara.

„Tijekom gotovo četiri desetljeća u novinarstvu i izdavaštvu nagledao sam se raznih situacija u kojima su brojni izdavači, tajkuni ili mafijaši pokušavali kupiti ili oteti Vijesti od nas, njezinih osnivača. Iako su im usta uvijek bila puna slobode medija i neovisnosti redakcija, iza njih je uvijek stajao neki moćni političar koji je preko tih „investitora” želio

staviti šapu na Vijesti. No, u tome nisu uspjeli“, žestok je u izjavi za Večernji list, Željko Ivanović, jedan od osnivača Vijesti i napominje:

„Upornost koju na tom putu pokazuje srpski autokrat Aleksandar Vučić doista je zapanjujuća. Već je nakon promjena u Crnoj Gori 2020. godine pokušao preuzeti Vijesti, šaljući pet ili šest izaslanstava jedno za drugim, sa sve većim ponudama i desecima milijuna eura za preuzimanje. Mi smo to odbili. No, očito nije odustao.

Sada je iskoristio sukobe i promjenu kontrole unutar United Grupe te je s jednim Grkom, Statopoulosom, sklopio dogovor o preuzimanju nekoliko neovisnih medija u Srbiji koji mu stvaraju buku i nervozu, među pedesetak televizija, novina i portala koje već petnaest godina kontrolira i brutalno zloupotrebljava. To su N1, Nova S, Danas, Radar...

Ali ni to mu nije dovoljno jer je za projekt „srpskog sveta” važna i Crna Gora, a u njoj su Vijesti najvažnije. Iako je posljednjih godina preuzeo gotovo sve televizijske i radijske postaje te portale u Crnoj Gori, njemu to ništa ne znači ako Vijesti ostanu njegov kritičar. To i otvoreno priznaje, čak nas optužuje da smo platforma za studentske prosvjede u Srbiji.

U tu svrhu Statopoulos i Vučić pronašli su posrednika u obliku tajkunskog Alpac Capitala, bliskog Viktoru Orbánu, nastalog u vrijeme njegove vlasti i financiranog novcem Orbánovih tajkuna. Taj Alpac trebao bi odigrati ulogu navodno legitimnog i vjerodostojnog investitora. To je čista prijevara“, upozorava naš sugovornik i dodaje:

„Mi, kao suvlasnici 49 posto kompanije, imamo pravo prvokupa i već smo Statopoulosu iz United Grupe poslali ponudu za otkup njihova udjela. Nadam se da će regulatorne agencije u Crnoj Gori i sudovi, ako bude potrebno, obraniti naše tržište, medijske standarde i zakon te omogućiti da osnivači Vijesti ostanu jedini vlasnici naših medija.

Također se nadam da će regulatorna tijela iz Hrvatske i Slovenije, kao i ALIA, regulator iz Luksemburga u čijoj je nadležnosti medijska grupa United Group, otvoriti oči i spriječiti ovaj koruptivni dogovor koji prijeti cijeloj regiji kada je riječ o neovisnom izvještavanju i slobodi medija“, apelira Željko Ivanović.

„Možemo potvrditi da smo zaprimili zahtjev manjinskog dioničara koji, s lokalnim crnogorskim suvlasnicima, drži ,49 posto udjela u dvama crnogorskim neovisnim medijskim društvima koja izdaju i emitiraju sadržaj pod brendom Vijesti“, stoji među ostalim u odgovoru Josipa Popovca, predsjednika Agencije za medije za Večernji list.

„Vezano uz Vaše pitanje koje se odnosi na između ostalog vlasničku strukturu N1 Group odnosno EFMI S.C.S. ističemo, da Agencija za medije nije tijelo nadležno za postupanje prema N1 Group. Naime, pružatelj medijske usluge N1 televizije registriran je u kneževini Luksemburg te potpada pod regulaciju nezavisnog regulatora kneževine Luksemburg – ALIA. Stoga su podnositelji zahtjeva upućeni da svoj zahtjev upute nadležnom regulatoru u kneževini Luxembourg, ALIA. Isto tako, ističemo kako je do sada suradnja s

Luksemburškim medijskim regulatorom bila u svemu uzorna. Zaključno, Agencija za medije će u mjeri u kojoj to bude moguće, nadležnom regulatoru dati svu potrebnu pomoć i informacije kojima raspolaže o ovom predmetu, sukladno svojim nadležnostima i mogućnostima“, poručuje Josip Popovac. „Ono što je posebno važno iz europske perspektive jest da udar na te medije u Srbiji, ali i u Crnoj Gori, nije samo pitanje dviju država“, ističe Maja Sever i nastavlja: „Riječ je o ozbiljnom udaru na slobodu medija, demokraciju i pravo građana na informiranje u mnogo širem europskom kontekstu. Zato taj slučaj smatramo važnim za cijelu Europu, a ne samo za regiju“.

A u kojoj su mjeri nadolazeći vlasnici u zakulisnim igrama povezani s Aleksandrom Vučićem stoji kao mač nad glavom novinarima i svim medijskim djelatnicima u kućama koja dobivaju novog gazdu. „Ne znam pouzdano kome su novi vlasnici bliski, ali znam da bilo kakav pokušaj utjecaja na našu uređivačku politiku neće proći“, rezolutan je Dragoljub Petrović i napominje:

„Mislim da novi vlasnici imaju priliku kupiti doista najkvalitetnije medije u Srbiji i napraviti dobar posao, posebno zato što je Vučić blizu političkog kraja, a medijska scena nakon njegova odlaska bit će potpuno drukčija. Sve medijsko smeće koje je Vučić godinama stvarao nestat će jer za takvim propagandnim glasilima više neće biti potrebe. N1, Nova, Radar i mi iz Danasa od nove vlasti nećemo tražiti odlikovanja, nego samo da nam omogući ravnopravno poslovanje, a ne da nas, kao sada, iscrpljuje na sve moguće načine.

Dok najgori mediji dobivaju državne oglase i financijsku pomoć zato što lažu, do besvijesti hvale Vučića i linčuju njegove političke protivnike, mi jedva spajamo kraj s krajem. Vučićeva medijska mašinerija uskoro će završiti ondje gdje joj je mjesto, a kvalitetno novinarstvo napokon će dobiti priliku za razvoj. Nadam se da tako razmišljaju i ljudi iz portugalskog Alpac Capitala“, odgovara Petrović. Na pitanje kakav scenarij očekuje i postoji li mogućnost da novi vlasnici preuzmu upravljanje, smijene postojeće uredništvo i novinare te krenu u smjeru koji je povoljniji za vlast, glavni urednik Danasa spremno odgovara za Večernji list. „Već smo imali situaciju da je B92, nakon što je prodan stranim vlasnicima, postao tek blijeda sjena slavne „devedesetdvojke” iz vremena Miloševića. Danas ga gotovo nitko ne prati, a kvaliteta mu je drastično pala.

Ako su novi vlasnici spremni platiti 30 milijuna eura kako bi N1 postao medij koji zapravo više nije N1, onda je to vrlo loša poslovna logika. Vlasnici, naravno, mogu smjenjivati glavne urednike, ali pitanje je čine li to iz političkih razloga ili zato da unaprijede uređivanje medija. Mislim da ćemo jasnu sliku imati do jeseni ili kraja godine, kada ova poslovna transakcija bude završena. Da, situacija može biti zabrinjavajuća, ali kao što je tijekom Bitke na Sutjesci poslana depeša: „Dok god budete čuli na Ljubinom grobu pucnje naših pušaka, Nijemci neće proći. A kad pucnja više ne bude, znajte da na Ljubinom grobu nema više živih proletera...” tako i mi danas poručujemo:

„Dok god na frekvencijama naših televizija, na stranicama naših novina i portala budete čuli pucnje naših tipkovnica, pucnje istine naših novinarki i novinara, oni neće proći. A kada pucnja više ne bude, znajte da ćemo već smisliti način kako nastaviti raditi kao i prije.”, poentira Dragoljub Petrović. „U Alpacu vjerujemo u neutralno, na činjenicama utemeljeno i neovisno novinarstvo, uz stabilno i održivo poslovanje te dobre financijske rezultate. To nisu prazne riječi – svakodnevno ih potvrđuju rad naših novinara, kao i priznanja neovisnih i vjerodostojnih organizacija“, stajalo je u prvoj reakciji budućih vlasnika koju je N1 Srbija objavio 29. svibnja ove godine.

Na dva upita koja je novinar Večernjeg lista poslao 25. i 30. lipnja Alpac Capital do zaključenja ovog teksta nije odgovorio. Zanimalo nas je hoće li mijenjati uredničku ili programsku politiku medija koje preuzima, kako tumači pojam neutralnog novinarstva te trebaju li se kolegice i kolege zaposleni u dosad neovisnim medijima koji prelaze u njihovo vlasništvo zabrinuti za svoju budućnost. Također smo ih pitali imaju li bilo kakav dogovor s Aleksandrom Vučićem.

Odgovor, ako stigne, objavit ćemo. No, bez obzira na njegov sadržaj, ostaje bojazan mnogih da bi Aleksandar Vučić, pred očima Europske unije, mogao dodatno oslabiti ili staviti pod kontrolu medije koji su svih ovih godina narušavali idiličnu sliku njegove vlasti. Tu su sliku, svakodnevno gradili mediji bliski vlasti. No, treba reći i to da su, unatoč brojnim apelima, dosadašnje kritike Europske unije na račun medijskog mraka kojim već godinama upravlja Vučić i njegove neskrivene namjere da disciplinira nepodobne medije uglavnom ostale mlake i bez stvarnog učinka, što je štetno za sve, pa i za samu Europsku uniju. Ne treba zaboraviti da je srbijanski predsjednik u politikama podizanja tenzija prema susjednim zemljama uvijek kao izvršitelje svoje politike imao i medijsku mašineriju. Tako i najavljena kupovina može biti i razlog više za brigu.