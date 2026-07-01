Nevrijeme paraliziralo dio Europe: Zatvorene zračne luke, prekinut željeznički promet.. Nagla promjena stiže i u Hrvatsku

Nevrijeme koje je zahvatilo dio Europe izazvalo je brojne probleme u Njemačkoj i Švicarskoj. Jaka kiša, grmljavina i olujni udari vjetra otežali su promet, aktivirali vatrogasce na brojnim intervencijama te uzrokovali poremećaje u zračnom prometu. Među najpogođenijim područjima našla se njemačka savezna pokrajina Bavarska, gdje su obilne oborine poplavile pojedine prometnice, snažan vjetar rušio stabla, a zabilježeno je i više udara groma. Zbog nestabilnih vremenskih prilika na terenu su intervenirale hitne službe, javlja Bild.

Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorila je da se tijekom dana očekuje nastavak nestabilnog vremena. Prema prognozama, moguće su nove grmljavinske oluje praćene obilnom kišom, tučom i olujnim udarima vjetra. Posljedice nevremena osjetile su se i u Švicarskoj, gdje su vremenske neprilike izazvale ozbiljne poremećaje u zračnom prometu. Brojni letovi kasnili su ili su otkazani, a problemi su pogodili više od 10.000 putnika koji su ostali bez planiranih veza ili su morali čekati na nastavak putovanja. Oko Berna i u Bernskom Oberlandu vatrogasci su uklanjali srušena stabla i ispumpavali vodu iz objekata, dok je zračna luka u Zürichu bila prisiljena preusmjeriti 26 zrakoplova. Do srijede ujutro otkazano je 70 letova, a kašnjenja i otkazivanja pogodila su više od 10.000 putnika, javlja SRF.

U zračnoj luci München privremeno je obustavljen promet zbog opasnosti od udara groma, a uveden je i 30-minutni prekid svih operacija radi sigurnosti putnika i osoblja. 'Zbog vremenskih prilika zrakoplovne kompanije već su diljem Europe otkazale letove. Pogođen je i München, gdje je trenutno otkazano oko 100 polijetanja i slijetanja', rekao je glasnogovornik zračne luke za Bild. Meteorolozi upozoravaju da se u pojedinim dijelovima Bavarske očekuju obilne oborine, tuča i olujni udari vjetra, a lokalno bi moglo pasti i do 60 litara kiše po četvornom metru.

Poslijepodne se i u Hrvatskoj očekuje jači razvoj oblaka, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, gdje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i izraženiji uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu će tijekom dana puhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, dok će se prema večeri mjestimice razviti bura, javlja DHMZ.

U četvrtak slijedi izraženija promjena vremena. Prijepodne će biti promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, a na Jadranu se očekuju i lokalno izraženiji pljuskovi uz mogućnost nevremena. Tijekom dana sa sjevera će pristizati svježiji zrak pa će u unutrašnjosti osjetno osvježiti, dok će se na Jadranu temperatura također sniziti, ali manje izraženo. Puhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima, a na obali će zapuhati bura, ponegdje i jaka s olujnim udarima. Poslijepodne se očekuje postupno razvedravanje, dok će se kiša i grmljavina zadržati uglavnom u dijelovima Dalmacije i istočne Slavonije.