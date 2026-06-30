Senator hrvatske reprezentacije napušta klub: Za njega se bore dva europska velikana

Hrvatski veznjak Mateo Kovačić vrlo vjerojatno nakon tri godine odlazi iz englesko viceprvaka Manchester Cityja i karijeru će nastaviti u Italiji. Sve više se govori o tome da na Etihadu za njega više nema mjesta u planovima novog trenera Maresce. City je već krenuo u promjene u kadru, stigli su novi igrači, a Kovačić bi mogao biti jedan od onih koji će potražiti novi klub.

Za 32-godišnjeg hrvatskog reprezentativca zanimanje pokazuju tamošnji giganti Milan i Juventus, dva talijanska velikana koja u njemu vide iskusno rješenje za sredinu terena. Kovačić je ranije u karijeri već nastupao u Italiji, nosio je dres Intera, a povratak na Apenine sada se u talijanskim medijima spominje kao vrlo izgledna opcija.

Podsjetimo, Kovačić je u dresu Manchester Cityja upisao 97 nastupa, uz deset golova i pet asistencija. Iako kod Pepa Guardiole nije uvijek bio standardni prvotimac, njegova vrijednost uvijek je bila na najvećoj razini.