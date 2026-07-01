Počeo psihološki rat BiH i SAD-a, pazite kakve si poruke šalju: 'Tko je uopće taj čovjek?'

Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez uoči povijesne utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva 2026. godine održao je konferenciju za medije u svom prepoznatljivom, opuštenom tonu, a posebno je odjeknula njegova reakcija na izjave bivšeg američkog reprezentativca Tima Howarda.

Legendarni američki vratar prethodno je poručio kako će Sjedinjene Američke Države svladati Bosnu i Hercegovinu, a pojedini američki analitičari i mediji uoči susreta nisu skrivali veliko samopouzdanje. Barbarez, međutim, nije želio pridavati važnost takvim komentarima. "Tim Howard, tko je to? Ne znam tko je on, stvarno ne znam. Ne znam što bih rekao nekome koga ne znam", poručio je izbornik BiH uz osmijeh.

Unatoč tome, Barbarez je iskazao veliko poštovanje prema američkoj reprezentaciji, koja u ovaj dvoboj ulazi kao favorit. "Naravno da su favoriti, i po mjestu na ljestvici, i po tome što su domaćini, i po imenima igrača. Nemamo problem s tim da mi ne budemo favoriti. Meni ta riječ ne znači ništa, možemo se njome gađati koliko hoćete. Važno je ono što će se dogoditi na terenu", rekao je.

Dodao je kako je ponosan na put koji su njegovi igrači prošli na ovom Svjetskom prvenstvu te istaknuo da će ključ biti zadržati mentalitet koji ih je doveo do nokaut faze. "Naša prednost je što ćemo pokušati zadržati ono što nas je dovelo ovdje – pobjednički mentalitet, naš pristup i voljni moment. Nasmijan sam jer me ovi momci čine takvim", kazao je Barbarez. Barbarez je istaknuo i kako ga ne pogađaju podcjenjivački komentari iz SAD-a. "Mi smo mala država i nekad dođe do takvih stvari, ali ja nemam problem s tim, niti igrači imaju. Ne treba nama ta motivacija. Ako vam utakmica za ulazak među 16 najboljih momčadi svijeta nije dovoljan motiv, onda ne znam što vam još treba", rekao je.

O izjavama iz kruga američke reprezentacije govorio je i Edin Džeko. Najprije je reagirao na izjave američkog izbornika SAD-a, koji je poručio da je njegova momčad favorit. "Svjesni smo svojih kvaliteta i vjerujemo u sebe. Tako je bilo i protiv Walesa i Italije. Momčad koja ne vjeruje u sebe ne može doći dovde. Amerikanci su impresivno napredovali, većina njihovih igrača nastupa u Europi, imaju kvalitetnog izbornika i odličnu momčad. Međutim, grupna faza i nokaut faza dvije su potpuno različite priče. Mislim da još nismo odigrali svoju najbolju utakmicu na ovom prvenstvu. U grupnoj fazi nismo bili na svojoj razini, ali vjerujem da je sutra trenutak da to pokažemo", kaže Džeko.

Osvrnuvši se na komentare pojedinih stručnjaka koji podcjenjuju reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Džeko je istaknuo kako američki igrači ipak pokazuju respekt te dodao da bi oni koji podcjenjuju suparnike trebali bolje razumjeti nogomet: "Gledao sam izjave njihovih igrača i oni nas ne podcjenjuju. Vjerujem da nas neće podcijeniti bez obzira na to što govore pojedini stručnjaci, jer da razumiju nogomet, sigurno ne bi davali takve izjave. Tako su i Nijemci govorili za Paragvaj pa su ispali. Upravo zato je nogomet najljepši sport na svijetu. Opet kažem, oni jesu favoriti jer su domaćini i odigrali su dobre utakmice u grupnoj fazi, ali i mi se nešto pitamo."