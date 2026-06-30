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POČIVAO U MIRU

Tragedija u Dalmaciji: Poginuo je mladi hrvatski nogometaš (21) u nesreći na motociklu

NK Omiš
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.06.2026.
u 18:59

Informaciju o preranom odlasku bivšeg člana potvrdio je njegov klub NK Omiš. Prošle je sezone Bogdan igrao za drniški DOŠK, a prije toga za Omiš u Trećoj NL Jug, u mlađim kategorijama i za Dugopolje, Split, Adriatic i Omladinac.

Velika tragedija potresla je domaći nogomet, 21-godišnji Ante Bogdan poginuo je u nesreći na motociklu, a NK Omiš se oprostio od svog igrača.

Mladi nogometaš Ante Bogdan preminuo je u nedjelju poslijepodne u 21. godini života u prometnoj nesreći kod Karlobaga vozeći motocikl. Informaciju o preranom odlasku bivšeg člana potvrdio je njegov klub NK Omiš. Prošle je sezone Bogdan nastupao za drniški DOŠK, a prije toga za Omiš u Trećoj NL Jug, u mlađim kategorijama i za Dugopolje, Split, Adriatic i Omladinac.

Bogdan je vozio motocikl iz smjera Zadra prema Karlobagu kad je kod predjela Veliki Prženac u blizini mjesta Barić Draga izgubio nadzor nad vozilom, udario u rubni kamen, a potom i u kameni usjek. Nije mu bilo spasa, potvrdila je PU ličko-senjska.

- S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranom odlasku našeg bivšeg igrača Ante Bogdana. Ante je nosio naš dres u sezoni 2024./2025., a njegov prerani odlazak duboko nas je potresao. U ovim teškim trenucima izražavamo iskrenu i duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, Ante. Pokoj ti vječni - objavili su iz Omiša. 

Inače, poginuli mladić dolazi iz nogometne obitelji, stric Franko Bogdan bio je profesionalni nogometaš, kasnije i trener. Tim se poslom bavi trenutno i njegov otac Krešimir.

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Ključne riječi
nogomet Ante Bogdan Hrvatska Omiš

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