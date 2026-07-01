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OGLASIO SE MBAPPE

Smrtni slučaj u francuskoj reprezentaciji ujedinio igrače: 'Znamo koliko je ovo teško'

FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Iraq
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
01.07.2026.
u 11:05

"Znamo koliko je teško za trenera. Nažalost, svatko mora proći kroz ovo u nekom trenutku svog života i to je jako teško. Postoje važnije stvari od nogometa, ali on mora znati - i zna - da nikada neće biti sam s nama. Što god se dogodilo, mi ćemo ga podržati", dodao je Mbappe.

Francuski izbornik Didier Deschamps izjavio je da je ponosan na svoje igrače nakon pobjede nad Švedskom od 3-0 u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, ali je naglasio da posao još nije gotov.

 "Jako sam ponosan. Imamo svoj cilj, i ja zajedno s igračima. Trebamo uživati u ovoj pobjedi, ali za četiri dana nas očekuje još jedna teška utakmica. Igrači su ovdje upravo zbog ovakvih utakmica, ali moramo napraviti još jedan korak", rekao je Dechmaps. 

Francuska će u osmini finala u subotu u Philadelphiji igrati protiv Paragvaja koji je izbacio Njemačku. Francuski izbornik je istaknuo da njegova momčad ne želi razmišljati predaleko unaprijed. 

"Nema svrhe gledati previše unaprijed jer nas stvarnost može brzo vratiti na zemlju. Imamo kvalitetu, ali za četiri dana moramo sve ponoviti. Paragvaj? Južnoameričke ekipe imaju svoj specifičan mentalitet i veoma ih je teško savladati. Uživat ćemo u ovoj pobjedi dva dana, a onda se ponovo okrećemo obvezama", zaključio je Dechamps.

"Učinili smo što je bilo potrebno, iako smo imali nesigurnih prvih petnaest minuta. Imamo sposobnost stvaranja prilika. Jedino malo žaljenje je što nismo bili dovoljno aktivni u prvom poluvremenu. Svaka čast igračima. Moramo zadržati isto samopouzdanje u osmini finala protiv protivnika drugačijeg kalibra. Ipak, nećemo se zanijeti; moramo to moći cijeniti i sve ponoviti“, dodao je.

Kylian Mbappe, koji je zabio dva gola, rekao je da je pobjeda potvrdila jedinstvo francuske momčadi nakon smrti majke izbornika Didiera Deschampsa.

"Mislim da to predstavlja duh naše momčadi, to je dio našeg DNK. Zajedno smo", rekao je Mbappe. "Znamo koliko je teško za trenera. Nažalost, svatko mora proći kroz ovo u nekom trenutku svog života i to je jako teško. Postoje važnije stvari od nogometa, ali on mora znati - i zna - da nikada neće biti sam s nama. Što god se dogodilo, mi ćemo ga podržati", dodao je Mbappe.

S dva gola u utakmici protiv Švedske Mbappeov učinak na na ovom Svjetskom prvenstvu iznosi šest te se izjednačio s najboljim strijelcem Argentine Lionelom Messijem. Također, njegov ukupan broj pogodaka na Svjetskim prvenstvima je 18, jedan manje od Messijevog rekorda.

Međutim Mbappe je više opsjednut podizanjem trofeja u New Yorku 19. srpnja nego time da postane najbolji strijelac.

"Mislim da je cilj, kao što sam rekao, stići što dalje - doći do finala 19. srpnja i vratiti se ovdje", rekao je novinarima Mbappe.

"Pokušavamo pobijediti; idemo korak po korak. Naravno, što više golova postignete, to se više penjete na ljestvici - nikome ne govorim ništa novo o tome. Ali također sam uvjeren da će Leo postići više golova, pa se ne fokusiram previše na to. Više sam usredotočen na protivnike s kojima bismo se mogli suočiti i koliko smo blizu našem cilju: finalu."

Švedski izbornik Graham Potter bio je pun hvale za Francuze.

"Čak i da smo igrali savršeno, nisam siguran da bi to bilo dovoljno. Protivnik je bio na višoj razini. Nema sramote izgubiti od Francuske, momčadi s vrhunskim igračima. Nisam vidio bolju momčad na turniru, iako je u nogometu sve moguće. Ali oni su sjajna momčad s kvalitetom na svakoj poziciji i opcijama na klupi“, izjavio je.

Potter je istaknuo da je razlika u iskustvu dviju reprezentacija bila važan faktor. "Kada pogledate karijere i biografije igrača Francuske i usporedite ih s našima, jasno je gdje se trenutačno nalazimo. Mi smo mlada ekipa u razvoju i nadam se da nas u budućnosti očekuje puno lijepih stvari", dodao je švedski izbornik.

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Ključne riječi
Kylian Mbappe Didier Deschamps

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