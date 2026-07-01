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KRIZA ELFA

Romano objavio bombu: Klopp otvoren za preuzimanje Njemačke?

Premier League - Liverpool v Crystal Palace
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 13:55

Iako je Nagelsmann nakon utakmice odbacio mogućnost ostavke, a sportski direktor Rudi Völler javno stao u njegovu obranu, u pozadini se već razmatraju potencijalna rješenja

Jürgen Klopp ponovno je u fokusu njemačke javnosti nakon novog razočaranja Elfa na Svjetskom prvenstvu. Nakon poraza od Paragvaja na jedanaesterce u šesnaestini finala, sve glasnije se postavlja pitanje budućnosti izbornika Juliana Nagelsmanna, čija bi pozicija mogla biti ozbiljno ugrožena.

Njemačka je tako još jednom ostala bez rezultata na velikoj sceni, a ispadanje je otvorilo niz rasprava o mogućim promjenama na klupi. Iako je Nagelsmann nakon utakmice odbacio mogućnost ostavke, a sportski direktor Rudi Völler javno stao u njegovu obranu, u pozadini se već razmatraju potencijalna rješenja. Među njima se ponovno ističe ime Jürgena Kloppa.

Bivši trener Borussije Dortmund i Liverpoola od ljeta 2024. nalazi se na pauzi od klupskog nogometa, koju je ranije obrazložio umorom i potrebom za odmorom od intenzivnog trenerskog ritma. Trenutačno radi kao globalni voditelj nogometa u Red Bullu te kao stručni komentator tijekom Svjetskog prvenstva, gdje je i prokomentirao aktualnu situaciju u njemačkoj reprezentaciji.

Upravo se u tom kontekstu oglasio i poznati insajder Fabrizio Romano, koji je objavio: "JURGEN Klopp (59) želi se vratiti trenerskom poslu ako ga pozove Njemački nogometni savez. Klopp je spreman poslušati njihovu ponudu i sviđa mu se projekt."

Klopp je u studiju odgovorio i na sve češća pitanja o mogućem preuzimanju reprezentacije. Na izravno pitanje što bi se moralo dogoditi da postane izbornik, poručio je: "Nisam još o tome razmišljao." Istaknuo je i kako razumije zašto se njegovo ime povezuje s njemačkom klupom, ali smatra da trenutak nije pravi za takve rasprave.

Dodao je i kako mu je cijela situacija pomalo neobična s obzirom na to da o njoj govori izravno pred kamerama. "Ne vidim da je sada trenutak da se o tome doista razgovara. Pogotovo ne sa mnom."

Klopp je pritom naglasio da fokus ne bi trebao biti na imenima, nego na sustavnim promjenama u njemačkom nogometu.

"Najvažnije u životu je da, kad se nešto dogodi, razmislite kako ćete se s time nositi", rekao je, pa se osvrnuo na širu sliku: "Ne radi se uvijek samo o tome tko bi to mogao voditi. Mislim da se toliko toga mora pokrenuti. Za to - i samo za to - je situacija sada možda baš prava."

Zaključio je kako su uzastopni neuspjesi na svjetskim prvenstvima ostavili dubok trag te da Njemačka mora ponovno izgraditi svoj identitet. "Bili smo nogometna Njemačka. Da bismo to ponovno postali, sada se moramo ozbiljno uhvatiti posla", poručio je Klopp, dodajući: "Tu se, naravno, ne radi o imenima, ni o mom, ni o Julianovom."
Ključne riječi
SP 2026.

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