AfD već dulje vrijeme broji krvna zrnca nogometaša i slavi debakl njemačke reprezentacije

"Iako eliminacija boli: Kakva utakmica! Svojom predanošću i timskim duhom na ovom Svjetskom prvenstvu oduševili ste našu zemlju. Ponosni smo na vas", napisao je njemački kancelar Friedrich Merz nakon šokantnog ispadanje Njemačke sa Svjetskog nogometnog prvenstva. I šokirao njemačku javnost.



Brutalan poraz na Svjetskom prvenstvu od Paragvaja, izbornik, stav i igra njemačkih igrača simptomatični su za stanje cijele zemlje, piše utjecajni Bild. "U najboljem slučaju smo drugorazredni: Naše gospodarstvo doživljava neviđenu silaznu spiralu u svakom pogledu, sa svakodnevnim bankrotima i deindustrijalizacijom", piše u komentaru glavna urednica Bilda Marion Horn. Osvrnula se Horn i na kancelarovu poruku nogometašima.