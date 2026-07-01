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POLITIKA I NOGOMET

AfD već dulje vrijeme broji krvna zrnca nogometaša i slavi debakl njemačke reprezentacije

Autor
Ivica Beti
01.07.2026.
u 14:17

Poraz Njemačke od Paragvaja mogao bi iskoristiti AfD koji broji krvne stanice njemačkih reprezentativaca i smatra da više ne predstavlja 'dominantnu njemačku kulturu'

"Iako eliminacija boli: Kakva utakmica! Svojom predanošću i timskim duhom na ovom Svjetskom prvenstvu oduševili ste našu zemlju. Ponosni smo na vas", napisao je njemački kancelar Friedrich Merz nakon šokantnog ispadanje Njemačke sa Svjetskog nogometnog prvenstva. I šokirao njemačku javnost.

Brutalan poraz na Svjetskom prvenstvu od Paragvaja, izbornik, stav i igra njemačkih igrača simptomatični su za stanje cijele zemlje, piše utjecajni Bild. "U najboljem slučaju smo drugorazredni: Naše gospodarstvo doživljava neviđenu silaznu spiralu u svakom pogledu, sa svakodnevnim bankrotima i deindustrijalizacijom", piše u komentaru glavna urednica Bilda Marion Horn. Osvrnula se Horn i na kancelarovu poruku nogometašima.

Ključne riječi
Bild SP 2026. kancelar Merz politika nogomet Njemačka

Komentara 4

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JU
Jure1991
14:42 01.07.2026.

U pravu su. !00%.

Avatar Samodesno
Samodesno
14:55 01.07.2026.

Bravo za AfD jer do prije par godina ovo je bilo nezamislivo a od sada će biti pravilo.

Avatar mustafa1
mustafa1
14:49 01.07.2026.

Nije valjda da ce AfD okriviti i za sramotno ispadanje sa svjetskog prvenstva? Poznavajuci ljeve i zelene uopce se nebih zacudio.

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