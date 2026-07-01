Luka Modrić od danas je igrač bez kluba, Fabrizio Romano objavio što će naš kapetan učiniti

Luka Modrić od danas je službeno igrač bez kluba. Istekao mu je jedogodišnji ugovor s Milanom, a još uvijek nije poznato hoće li ga produžiti.

O ovoj se temi stoga oglasio Fabrizio Romano, svjetski poznati stručnjak za transfere.

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- Kad kažemo Svjetsko prvenstvo, također kažemo i Luka Modrić. Pet svjetskih prvenstava. Nevjerojatna izvedba. Još jedna nevjerojatna izvedba Hrvatske i još jedan rekord u karijeri za osvajača Ballon d'ora i legendu veznog reda jer Modrić je postao najstariji asistent na utakmicama svjetskih prvenstava. Četrdeset godina. Ključna asistencija za Hrvatsku za prolazak u šesnaestinu finala - rekao je Romano.

Budući da je Romano odličan izvor za transfere, sve zanima hoće li Modrić i gdje nastaviti karijeru.

- O budućnosti će odlučivati nakon Svjetskog prvenstva. Sad se samo želi usredotočiti na nadolazeće utakmice s Hrvatskom, a nakon toga će odlučiti ostaje li u Milanu, izabrati neki drugi projekt ili se umiroviti, što je također opcija. Modrić će o tome razmisliti kasnije, fokus je sada u potpunosti na snu i legendarnim izvedbama za Hrvatsku - rekao je Romano.