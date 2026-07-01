Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISTEKAO MU UGOVOR

Luka Modrić od danas je igrač bez kluba, Fabrizio Romano objavio što će naš kapetan učiniti

SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
01.07.2026.
u 10:47

- O budućnosti će odlučivati nakon Svjetskog prvenstva. Sad se samo želi usredotočiti na nadolazeće utakmice s Hrvatskom, a nakon toga će odlučiti ostaje li u Milanu, izabrati neki drugi projekt ili se umiroviti, što je također opcija. Modrić će o tome razmisliti kasnije, fokus je sada u potpunosti na snu i legendarnim izvedbama za Hrvatsku - rekao je Romano.

Luka Modrić od danas je službeno igrač bez kluba. Istekao mu je jedogodišnji ugovor s Milanom, a još uvijek nije poznato hoće li ga produžiti.

O ovoj se temi stoga oglasio Fabrizio Romano, svjetski poznati stručnjak za transfere. 

FOTO Gvardiol ljubi Lu, Baturina grli Petru, a Modrić slavi s ocem: Pogledajte preslatke prizore vatrenih nakon pobjede
SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva
1/39

- Kad kažemo Svjetsko prvenstvo, također kažemo i Luka Modrić. Pet svjetskih prvenstava. Nevjerojatna izvedba. Još jedna nevjerojatna izvedba Hrvatske i još jedan rekord u karijeri za osvajača Ballon d'ora i legendu veznog reda jer Modrić je postao najstariji asistent na utakmicama svjetskih prvenstava. Četrdeset godina. Ključna asistencija za Hrvatsku za prolazak u šesnaestinu finala - rekao je Romano.

Budući da je Romano odličan izvor za transfere, sve zanima hoće li Modrić i gdje nastaviti karijeru.

- O budućnosti će odlučivati nakon Svjetskog prvenstva. Sad se samo želi usredotočiti na nadolazeće utakmice s Hrvatskom, a nakon toga će odlučiti ostaje li u Milanu, izabrati neki drugi projekt ili se umiroviti, što je također opcija. Modrić će o tome razmisliti kasnije, fokus je sada u potpunosti na snu i legendarnim izvedbama za Hrvatsku - rekao je Romano.

Otkriven sastav Hrvatske za dvoboj s Portugalom? Dalić bi trebao krenuti s ovim igračima od prve minute
Ključne riječi
Fabrizio Romano Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
HŽalostanV
10:57 01.07.2026.

Sigurno podpisuje za ajduk !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!