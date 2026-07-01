VIDEO Valentina Miletić odgovorila Ivkoviću: Imate lijepa odijela, što ste čekali 20. dan?

Na početku večerašnje HRT-ove emisije Americana voditeljica Valentina Miletić i voditelj Marko Šapit osvrnuli su se na komentare u javnosti, a koji su se pojavili nakon što je stručni komentator Tomislav Ivković prokomentirao haljinu voditeljice u noći sa subote na nedjelju, nakon pobjede Hrvatske nad Ganom.

- Došli smo čak na nivo haljine Valentine, koja je bez konkurencije najljepša 17. dan tek! Ne znam što je čekala - rekao je Ivković u emisiji Americana prije tri dana te izaazvao brojne reakcije.

- Imate baš lijepa odjela danas. Ne znam što ste čekali 20. dan ovako da se sredite?, rekla je Miletić komentatorima Tomislavu Ivkoviću, Darku Jozinoviću i Mariju Tokiću.

- A ja ću primijetiti, iako to postaje opasno, da imaš jako lijepu haljinu. Znači nemamo problema s dijeljenjem komplimenata? - rekao je i priupitao voditelj Marko Šapit.

- Iskreno ne znam niti jednu ženu koja bi se naljutila na kompliment nekakav, tako da evo, ja nisam jedna od tih - odgovorila je Valentina Miletić.