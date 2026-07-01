Vojni analitičar o prodaji Rafalea: 'Ovo što će dobiti Srbi pomelo bi naše u zračnom prostoru'

Sukob predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko odlaska hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu pokazuje duboke probleme u vođenju hrvatske vanjske i sigurnosne politike, ocijenili su politički analitičar Božo Kovačević i vojni analitičar Mario Galić u emisiji "U mreži Prvog" Hrvatskog radija. Kovačević je ocijenio da ni predsjednik ni premijer nisu postupili ispravno.

– Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik zato što se o najozbiljnijim stvarima u državi ne razgovara na takav način. Postoje ustavne obveze i predsjednika i Vlade. Ponajprije bi trebali voditi računa o tome. Rasprava je svedena na to ima li ministar obrane pravo slati vojsku u protokolarne svrhe. Po zakonu, očito ima, ali to nije problem protokola nego vanjske politike – je li Hrvatska članica "koalicije voljnih" ili nije – rekao je.

Govoreći o Milanovićevim kritikama Francuske zbog prodaje Rafalea Srbiji, Kovačević je rekao da predsjednik u jednom dijelu ima pravo, ali smatra da to nije razlog za sadašnji sukob. – U tom pogledu opisa kako se Francuska odnosi prema Hrvatskoj i Srbiji predsjednik je u pravu, ali je pitanje je li to ključni problem Republike Hrvatske i trebaju li zbog toga biti razmijenjene tako oštre poruke – rekao je.

Galić smatra da Hrvatska politički sudjeluje u "koaliciji voljnih", bez obzira na to što vojno nije njezin dio. – Vojno ne sudjeluje, ali politički sudjeluje. Imamo dvije razine, jedna je zakonodavna, može li ministar raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička – otkud Francuska kao strateški partner Hrvatskoj? O tome nitko nikad nije raspravljao. Nitko nikad nije raspravljao ni o vojnom savezu s Kosovom i Albanijom. Nikad nisam vidio raspravu u Saboru – rekao je pa ocijenio da Hrvatska nema jasnu vanjsku politiku.

– U ovom slučaju predsjednik nije za savez s Francuskom, ali jako podržava savez s Albanijom i Kosovom. Kakvu mi imamo vanjsku politiku? A da ne kažem da pola veleposlanika nije imenovano zbog sukoba. Vanjska politika nam je nikakva – navodi.

Galić je ustvrdio da će Srbija dobiti napredniju inačicu francuskog borbenog zrakoplova. – Ono što će dobiti Srbi za dvije godine puno je naprednije od onog što mi imamo, ali ne zato što je to rađeno za Srbiju nego zato što je to rađeno za Francusko ratno zrakoplovstvo kao međuprojekt do dolaska aviona pete generacije koji je nedavno otkazan. Taj Rafale F4 puno je napredniji. Avionika je jako modernizirana. Ovo što će dobiti Srbi pomelo bi naše u zračnom prostoru. To je problem kako Hrvatska funkcionira u zadnjih pet, šest godina. Nemate nikakvu koordinaciju između Vlade i predsjednika. To je nedopustivo – zaključio je.