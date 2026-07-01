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DIRLJIV GEST

VIDEO Livaković uputio emotivnu poruku bolesnim dječacima: 'Znajte da niste sami'

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Maria Lysaker/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 12:54

Budući da su veliki navijači vatrenih, Livakovićeve riječi posebno su ih dirnule

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković uputio je videoporuku podrške DMD dječacima koji se bore da im HZZO odobri terapiju givinostat. Budući da su veliki navijači Vatrenih, Livakovićeve riječi posebno su ih dirnule, a njihove obitelji poručuju kako im ovakva podrška daje dodatnu snagu u borbi koja traje već mjesecima.

U nastavku pogledajte videoporuku koju je Livaković poslao dječacima:

Podsjetimo, Duchenneova mišićna distrofija (DMD) rijetka je nasljedna bolest koja uzrokuje postupno propadanje i slabljenje mišića. Najčešće pogađa dječake već u ranom djetinjstvu, a prvi znakovi bolesti obično su otežano hodanje, učestali padovi i poteškoće pri ustajanju. Zbog progresivne prirode bolesti, pravodobna terapija može imati ključnu ulogu u očuvanju kvalitete života oboljele djece.
Ključne riječi
SP 2026.

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