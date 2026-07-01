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Vatreni usred Svjetskog prvenstva, napravio transfer karijere! Objavljeni su detalji posla

SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
01.07.2026.
u 12:30

Hull je jako zadovoljan hrvatskim vratarom, no mora ga prodati zbog financijskog fair playa

Hrvatski golman Ivor Pandur, koji se trenutačno nalazi s reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu, nakon odlične sezone u dresu Hull Cityja ostvario je transfer karijere. Ovaj 26-godišnjak postao član škotskog velikana Rangersa nakon što je Hull City prihvatio ponudu vrijednu sedam milijuna eura.

Rangersi su danas na svojim kanalima službeno potvrdili transfer, a ugovor je potpisan na četiri godine.

Zanimljivo je da će zamjena za Pandura u Hull, koji vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, stići upravo iz Rangersa. Riječ je o nekadašnjoj velikoj nadi engleskog nogometa, 33-godišnjem Jacku Butlandu.

Butland je posljednje tri godine proveo na vratima škotskog kluba, a sada je dobio priliku za povratak u Premier ligu. Karijeru je započeo u Birminghamu, a najbolje razdoblje imao je u Stoke Cityju. Branio je i za Leeds, Crystal Palace te Manchester United, a za englesku reprezentaciju skupio je devet nastupa.

Pandur pak napušta Hull City nakon dvije i pol godine. Stigao je u siječnju 2024. iz nizozemske Fortune Sittard za dva milijuna eura, a prethodno je branio za Hellas Veronu. Nogometnu karijeru započeo je u Rijeci. Prošle je sezone s Hullom ispisao povijest ostvarivši plasman u Premier ligu iako im je rijetko tko davao izglede za takav uspjeh. Za engleski klub odigrao je ukupno 92 utakmice, u kojima je 20 puta sačuvao mrežu netaknutom te primio 117 pogodaka. Bio je jedan od najzaslužnijih za povratak Hull Cityja u Premier ligu, briljirao je na vratima i u presudnim utakmicama play-offa.

Hull City inače ne bi prodao Pandura, ali klub se suočava s problemima financijske prirode. Hull City je prisiljen prodavati igrače kako bi se osiguralo da ne krše pravila financijskog fair playa (FFP). Zajedno s očekivanom prodajom Kylea Josepha Middlesbroughu za pet milijuna funti, odlazak Pandura trebao bi pokriti deficit kluba i osigurati mu čisto financijsko stanje pred novu sezonu.

Pandur je odnedavno i član hrvatske reprezentacije. Na aktualnom Svjetskom prvenstvu treći je vratar, iza Dominika Livakovića i Dominika Kotarskog, a još čeka na svoj prvi službeni nastup za A selekciju. 
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Ivor Pandur

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