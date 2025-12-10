Joško Gvardiol večeras istrčava na Bernabeuu, evo gdje pogledati spektakl u Ligi prvaka

Krajem listopada sve je izgledalo bajno. Real Madrid je pobijedio Barcelonu u El Clasicu i odmaknuo se na pet bodova prednosti u španjolskom prvenstvu od svojeg rivala. Mjesec i pol kasnije situacija izgleda gotovo pa obrnuto. Real je u sljedećih šest ligaških utakmica osvojio tek devet od mogućih 18 bodova, dok je Barca u svim utakmicama upisala pobjede pa je tako sada Blaugrana lider lige s četiri boda prednosti. Gledajući sva natjecanja, Real je u posljednjih sedam utakmica upisao samo dvije pobjede, što u tako velikom klubu odmah automatski povlači pitanje trenerove sudbine.

A u toj se nezavidnoj situaciji nalazi sadašnji strateg kraljevskog kluba Xabi Alonso. Današnji gigantski okršaj velikana u sklopu šestog kola glavne faze Lige prvaka, u kojem na Santiago Bernabeu dolazi Manchester City (21 sat), u Španjolskoj se predstavlja kao "biti ili ne biti" utakmica za Alonsa, utakmica o kojoj bi mogla ovisiti njegova sudbina. A osim što se nosi s rezultatskom krizom, Alonso se nosi i s unutarnjim nemirima u svlačionici, tijekom kojih se čak sedam igrača klupskim čelnicima žalilo na trenera. No ni to nije sve. Od 10 braniča koje ima u svojem kadru, Alonso za ovaj dvoboj može računati samo na četiri, stopere Antonija Rudigera i Raula Asencija te lijeve bekove Carrerasa i Garciju. Svi ostali braniči su ozlijeđeni (Carvajal, Alexander-Arnold, Alaba, Militao, Huijsen i Mendy). Ozlijeđen je i Eduardo Camavinga, dok je Kylian Mbappé upitan za nastup.

S druge strane će stajati Manchester City, koji se bez sumnje nalazi u boljoj situaciji. Momčad Pepa Guardiole u posljednjih je 13 utakmica ubilježila učinak od deset pobjeda i tri poraza, a prvenstveni lider Arsenal bježi im za samo dva boda. Što se tiče Cityja, očekuje se nastup hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola od prve minute. Podsjetimo, Gvardiol je u posljednje tri utakmice zabio čak dva pogotka, a i protiv Reala ima zavidan učinak. Naime, u četiri utakmice koje je u svojoj karijeri igrao protiv Madriđana, Gvardiol je postigao dva pogotka i dodao jednu asistenciju. Što se tiče međusobnog omjera, on je u potpunosti izjednačen. U dosadašnjih deset dvoboja po četiri pobjede imaju i jedni i drugi, uz dva remija.

Evo gdje gledati večerašnje dvoboje:

Villarreal - Copenhagen (18.45, Arenasport 2)

Qarabag - Ajax (18.45, Arenasport 3)

Real Madrid - Manchester City (21.00, HTV 2, Arenasport 1)

Club Brugge - Arsenal (21.00, Arenasport 2)

Borussia - Bodo/Glimt (21.00, Arenasport 3)

Benfica - Napoli (21.00, Arenasport 6)

Bayer Leverkusen - Newcastle (21.00, Arenasport 7)

Athletic Bilbao - PSG (21.00, Arenasport 8)

Juventus - Pafos (21.00, Arenasport 9)