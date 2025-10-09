Josip Brekalo ostao bez trenera u Oviedu, Španjolci potjerali Srbina s klupe

Španjolski nogometni prvoligaš Real Oviedo otpustio je trenera Veljka Paunovića zbog loših rezultata, a uz srbijanskog stručnjaka, klub će napustiti i njegov trenerski stožer.

Paunović je preuzeo klupu sredinom prošle sezone i izborio povratak u Primeru, ali ove sezone, nakon osam kola, momčad je 17. na tablici sa šest bodova, te s dvije pobjede i šest poraza. U 22 utakmice s Oviedom, Paunović je ostvario 11 pobjeda, četiri remija i sedam poraza, a u dosadašnjoj karijeri vodio je Chicago Fire, Reading i neke meksičke klubove.

"Oviedo želi zahvaliti Veljku Paunoviću i njegovom trenerskom stožeru na profesionalnosti, predanosti i angažmanu tijekom njihovog mandata. Pod njegovim vodstvom Oviedo je ostvario dugo očekivani plasman u La Ligu, povijesno postignuće koje će zauvijek ostati urezano u sjećanje svih u klubu", stoji u priopćenju.

Još nije poznato tko će zamijeniti Paunovića, a momčad će sljedeću utakmicu igrati 17. listopada kod kuće protiv Espanyola. Za Oviedo nastupa i bivši hrvatski reprezentativac Josip Brekalo. Ne baš zapaženo, u sedam odigranih utakmica sakupio je 268 minuta, a još je bez gola i asistencije.