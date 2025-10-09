Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Španjolska liga

Josip Brekalo ostao bez trenera u Oviedu, Španjolci potjerali Srbina s klupe

Valencia CF and Real Oviedo - LaLiga EA Sports
IMAGO/Jose Torres/IMAGOSPORT
VL
Autor
Hina
09.10.2025.
u 17:15

Bivši hrvatski reprezentativac Josip Brekalo u Oviedu ne igra baš zapaženu ulogu, u sedam odigranih utakmica sakupio je 268 minuta, a još je bez gola i asistencije.

Španjolski nogometni prvoligaš Real Oviedo otpustio je trenera Veljka Paunovića zbog loših rezultata, a uz srbijanskog stručnjaka, klub će napustiti i njegov trenerski stožer.

Paunović je preuzeo klupu sredinom prošle sezone i izborio povratak u Primeru, ali ove sezone, nakon osam kola, momčad je 17. na tablici sa šest bodova, te s dvije pobjede i šest poraza. U 22 utakmice s Oviedom, Paunović je ostvario 11 pobjeda, četiri remija i sedam poraza, a u dosadašnjoj karijeri vodio je Chicago Fire, Reading i neke meksičke klubove. 

"Oviedo želi zahvaliti Veljku Paunoviću i njegovom trenerskom stožeru na profesionalnosti, predanosti i angažmanu tijekom njihovog mandata. Pod njegovim vodstvom Oviedo je ostvario dugo očekivani plasman u La Ligu, povijesno postignuće koje će zauvijek ostati urezano u sjećanje svih u klubu", stoji u priopćenju.

Još nije poznato tko će zamijeniti Paunovića, a momčad će sljedeću utakmicu igrati 17. listopada kod kuće protiv Espanyola. Za Oviedo nastupa i bivši hrvatski reprezentativac Josip Brekalo. Ne baš zapaženo, u sedam odigranih utakmica sakupio je 268 minuta, a još je bez gola i asistencije.
Ključne riječi
Primera Josip Brekalo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još