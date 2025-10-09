Dinamovac morao napustiti kamp reprezentacije zbog ozljede: Brzo pozvana zamjena

Hrvatsku U-21 nogometnu reprezentaciju u utorak 14. listopada očekuje druga kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo. Protivnik mladih vatrenih u Velikoj Gorici bit će Ukrajina, vodeća reprezentacija skupine nakon jednog odigranog kola. Izbornik Ivica Olić okupio je svoje izabranike u Zagrebu gdje se pripremaju za utakmicu, ali te pripreme morao je napustiti mladi nogometaš Dinama Moreno Živković.

21-godišnji defenzivac ima problema s pubičnom kosti te neće moći konkurirati za nastup protiv Ukrajinaca. Umjesto njega pozvan je Zvonimir Katalinić iz Slaven Belupa koji je ranije dobio pretpoziv. Ostali reprezentativci su zdravi i spremni dočekuju susret s jakim Ukrajincima.

Živković ove sezone još nije dobio ni minute od Marija Kovačevića u Dinamu, a vjerojatno je kroz igru u mladoj reprezentaciji htio ponovno skrenuti pažnju na sebe. Njegovim otpadanjem Modri su ostali samo na jednom predstavniku u ovom sazivu mlade reprezentacije, desnom krilu Franu Topiću.

Hrvatska je ove kvalifikacije otvorila remijem na gostovanju kod Turske. Taj susret igrao se devetog rujna, a završilo je 1:1. Ukrajina je u svojoj jedinoj utakmici razbila Litvu s 4:0.

Što se usporedbe dviju reprezentacija tiče, Ukrajina po Transfermarktu vrijedi 19.5 milijuna eura, a najvrjedniji igrač joj je Bogdan Popov. Riječ je o napadaču talijanskog Empolija koji je ove sezone već zabio četiri pogotka u Serie B, a procijenjen je na tri milijuna eura. Hrvatska je procijenjena na 24 i pol milijuna eura, a najskuplji igrač u ovom sazivu nam je Portov Dominik Prpić s vrijednošću od 4.5 milijuna eura po Transfermarktu.