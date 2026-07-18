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Legendarni boksač

Oscar De La Hoya otkrio tko ​​bi ga jedini pobijedio u njegovim najboljim danima

Oscar De La hoya
Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
18.07.2026.
u 22:30

Oscarova karijera je završila 2009. godine nakon poraza od filipinske boksačke legende Mannyja Pacquiaa. Oprostio se od sporta s impresivnim omjerom od 39 pobjeda (30 nokauta) i samo šest poraza.

Legendarni boksač Oscar De La Hoya smatra da postoji samo jedan borac koji bi ga pobijedio tijekom vrhunca njegove profesionalne karijere.

Nakon zlatne olimpijske medalje 1992. u Barceloni, De La Hoya je prešao u profesionalce te se u prvih 18 mjeseci nametnuo kao ozbiljan kandidat za vrhunske uspjehe, piše Croring.

Zlatni dečko je tijekom karijere osvojio brojne svjetske naslove u šest težinskih kategorija, ostvarivši pritom velike pobjede koje su definirale njegovu ostavštinu.

Ring je dijelio s vrhunskim borcima, a pobjeđivao je meksičku ikonu Julija Cesara Chaveza, za kojeg mnogi kažu da je među najboljim boraca svih vremena, te Artura Gattija, Fernanda Vargasa, Ikea Quarteya, Pernella Whitakera…

Oscarova karijera je završila 2009. godine nakon poraza od filipinske boksačke legende Mannyja Pacquiaa. Oprostio se od sporta s impresivnim omjerom od 39 pobjeda (30 nokauta) i samo šest poraza.

U razgovoru za Mail Sport Boxing, Zlatni dečko je otkrio kako vjeruje da bi na vrhuncu karijere pobijedio niz legendarnih boraca.

No na trenutak je ustuknuo kada su ga tražili da prognozira ishod borbe između njega i jednog od najvećih boraca ​​svih vremena – Sugara Raya Robinsona.

– Uh, to je teško pitanje. Odabrao bih Sugar Raya Robinsona – priznao je Oscar De La Hoya.
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Boks oscar de la hoya

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