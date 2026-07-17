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Hrvatski MMA borac

Ante Delija se javio fanovima i objasnio razlog zašto je morao odustati od meča protiv Walkera

Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.07.2026.
u 22:04

“Puno vas mi je poslalo poruke i pitalo što je sa mnom i zašto se ne borim. Nažalost, ozlijedio sam koljeno."

Hrvatski MMA borac Ante Delija bio je najavljen u programu UFC-ove priredbe koja će se 1. kolovoza održati u Beogradu, ali je morao odustati zbog ozljede.

Dubrovčanin se trebao boriti protiv Johnnyja Walkera, no ozlijedio se tijekom priprema, te je otkazao meč protiv Brazilca, piše Croring.

Delija se porukom u Instagram storyju javio svojim navijačima i objasnio što se dogodilo:

“Puno vas mi je poslalo poruke i pitalo što je sa mnom i zašto se ne borim. Nažalost, ozlijedio sam koljeno.

Pukli su mi prednji križni ligamenti. Prošli tjedan sam operiran, a sada počinje faza oporavka.

Uvijek sam se vraćao jači i bolji, tako će biti i ovaj put. Hvala svima na podršci. Vidimo se uskoro”.

Delija ima omjer od 26 pobjeda i osam poraza. U debiju u UFC-u nokautirao je Marcina Tyburu.

Uslijedio je kontroverzan poraz protiv Walda Cortesa-Acoste, te je u zadnjem nastupu u veljači jednoglasnom odlukom sudaca izgubio protiv Sergeja Spivaka.
Ključne riječi
Boks Ante Delija

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