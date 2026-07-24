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Edgar Berlanga:

Tko god dođe za stol s vrećom novca može biti moj protivnik

Edgar Berlanga
Printscreen
VL
Autor
Vecernji.hr
24.07.2026.
u 22:30
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– Tko god dođe za stol s vrećom novca može biti moj protivnik – istaknuo je Edgar Berlanga jasno dajući do znanja da mu je prioritet osigurati najprofitabilniji meč.

Američki boksač Edgar Berlanga priznaje kako mu je financijska dobit najvažniji faktor pri odabiru protivnika, a takva strategija dovela ga je do ugovora s Danom Whiteom.

Njujorčanin je u posljednja tri meča pretrpio dva poraza (Canelo Álvarez i Hamzah Sheeraz), a sada je pred sebe postavio jasan cilj – želi postati globalni brend koji nadilazi sport, piše Croring.

Amerikanac je poručio kako će njegova sljedeća borba ovisiti isključivo o onome tko predstavi najbolju financijsku ponudu, a takav stav stavlja borca poput Chrisa Eubanka Jr. na vrh popisa potencijalnih protivnika.

– Tko god dođe za stol s vrećom novca može biti moj protivnik – istaknuo je Edgar Berlanga jasno dajući do znanja da mu je prioritet osigurati najprofitabilniji meč.

Posljednjih godina Berlanga je gradio karijeru kombinirajući snažnu medijsku prisutnost s ekonomski iznimno unosnim prilikama.

Najbolji primjer je borba u rujnu 2024. godine, kada se borio za naslov svjetskog prvaka u supersrednjoj kategoriji protiv Canela Álvareza, a do tada su mu najznačajnije pobjede bile protiv Padraiga McCroryja i Jasona Quigleyja.

Taj mu je meč donio najveći prihod u profesionalnoj karijeri, s osmeroznamenkastim iznosom, i učvrstio je trend koji je već počeo obilježavati njegov put.

U istom razdoblju postojala je i mogućnost borbe protiv Davida Morrella, tadašnjeg regularnog prvaka WBA, što je predstavljalo veći sportski izazov, ali uz znatno manju financijsku privlačnost. Berlanga je bez oklijevanja izabrao borbu s boljom zaradom.

Od Canela je izgubio odlukom sudaca, ali njegovo je ime steklo značajno priznanje unutar divizije, te je postao borac sposoban predvoditi velike događaje.

Slični obrazac ponovio je i u srpnju 2025. kada se u Queensu borio s Hamzahom Sheerazom. Berlanga je tada nokautiran u petoj rundi, pretrpjevši prvi poraz prekidom u karijeri, ali je ponovno zaradio honorar od gotovo pet milijuna dolara.

Njegov profesionalni omjer sada iznosi 23 pobjede i dva poraza, uz 18 nokauta, a karijeru je počeo sa 16 uzastopnih nokauta u prvoj rundi, čime je i privukao pažnju boksačkog svijeta.

U travnju 2026. godine Berlanga je potpisao ugovor sa Zuffa Boxingom, novim promotorskim pothvatom predsjednika UFC-a Dane Whitea.

Svoj debi u novoj promociji imat će 26. srpnja 2026. u legendarnom Madison Square Gardenu protiv Stevena Butlera.
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Boks Edgar Berlanga

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