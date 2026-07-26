Bivši napadač Dinama uvjeren je u prolazak hrvatskog prvaka: 'Plavi su ozbiljna europska momčad'

Gledajući prvu utakmicu Thuna i Dinama u drugom pretkolu Lige prvaka, bili smo uvjereni da je bivši napadač Dinama Mario Gavranović na tribini švicarskog stadiona, no to nije bilo točno. Dobili smo ga u petak, baš kad je sletio u Zürich.

– Ne, nisam bio na utakmici, bio sam na odmoru na Cipru. I žao mi je, nisam mislio da će Dinamo igrati u Švicarskoj, da sam to znao, sigurno bih drukčije planirao odmor, ali znate kako je, morate ranije sve rezervirati – kazao nam je nekoć sjajni napadač Dinama i švicarske reprezentacije.

Ne odgovara umjetna trava

No, iako je bio na odmoru, Gavranović je gledao utakmicu švicarskog i hrvatskog prvaka te ističe da dojmovi o nastupu plavih nisu nimalo loši.

Sad je i službeno: Jurgen Klopp novi je izbornik Njemačke Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Po meni Dinamo nije odigrao lošu utakmicu. Znao sam da plavima neće odgovarati umjetna trava jer se na takvu podlogu nije lako prilagoditi. Sjećam se da je isto bilo i u moje vrijeme, kada smo s Dinamom igrali protiv Young Boysa. Na kraju je rezultat dobar, a u uzvratu će Plavi na domaćem terenu imati sve u svojim rukama. Vjerujem da će potvrditi ulogu favorita, preskočiti ovu prepreku i napraviti novi korak prema Ligi prvaka – rekao nam je Mario Gavranović.

Thun je veliko iznenađenje švicarskog prvenstva, čim su ušli u prvu ligu, stigli su do naslova prvaka i eto ih u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

– Thun je u međuvremenu doživio velike promjene. Otišao je trener koji je s tom momčadi ostvario odličan rezultat, kao i nekoliko vrlo važnih igrača. Unatoč tome, protiv Dinama su odigrali vrlo dobru utakmicu. Sigurno je da ih Dinamo ni u uzvratu ne smije podcijeniti. Tijekom prošle sezone pokazali su da se nikada ne predaju, vrlo su agresivni i fizički snažni. I dalje imaju kvalitetnu momčad i ostali su prava klapa, bez obzira na odlaske važnih igrača. Protiv Dinama su ponovno pokazali da mogu igrati na visokoj razini i da ih promjene u sastavu očito nisu poremetile ni udaljile od njihove nogometne filozofije. No ovo je bila tek prva utakmica i vidjet ćemo kako će izgledati u nastavku – rekao je Gavranović.

U Maksimiru svi očekuju da će Dinamo proći preko ove prepreke na putu do Lige prvaka bez obzira na taj 1:1 remi u prvoj utakmicu u Švicarskoj.

– Po meni je Dinamo favorit za prolazak, zadnjih je godina pokazao da je ozbiljna europska momčad. Istina je da je Thun u posljednje dvije godine napravio velik iskorak i potpuno zasluženo osvojio naslov švicarskog prvaka. No Dinamo već godinama potvrđuje svoju europsku kvalitetu. Vjerujem da će to pokazati i u uzvratnoj utakmici, u kojoj mora prezentirati sve ono što ga je posljednjih godina činilo uspješnim – rekao je Gavranović.

Valjda će biti prilike

Kad već niste bili na prvoj utakmici Thuna i Dinama u Švicarskoj, hoćete li se zaputiti na uzvrat u Zagreb u utorak?

– Nažalost, neću biti na uzvratnoj utakmici. Kao što sam za prvi susret imao ranije rezerviran put, tako je i sada. Za prvu utakmicu bio sam na Cipru, a sada putujem u Grčku. Da sam ranije znao raspored i parove, sigurno bih sve drukčije isplanirao. No vjerujem da će biti još prilika za odlazak na Dinamove utakmice – zaključio je Mario Gavranović.

Danas 36-godišnji Gavranović iza sebe ima bogatu i uspješnu karijeru. S Dinamom je osvojio pet naslova prvaka Hrvatske, a još jedan kao napadač Rijeke. S plavima je dvaput podizao pobjednički pehar kupa te s Rijekom jednom. U kolekciji trofeja ima i dva švicarska kupa osvojena sa Zürichom te jedan njemački kup koji je osvojio kao igrač Schalkea.

Iako Dinamo danas u napadu ima sjajnog strijelca Diona Drenu Belju, a na raspolaganju je još i Monsef Bakrar, napadač Gavranovićeva profila svakako bi dobro došao plavima. Potvrđeni dinamovac, koji se po isteku ugovora bez mnogo razmišljanja odazvao pozivu za povratak u Maksimir, ni danas ne propušta pratiti svoj bivši klub kad god mu se za to pruži prilika. Dinamovi navijači mogu se samo nadati da će Gavranović ove sezone imati priliku ponovno sjesti na maksimirske tribine i uživo gledati neku od utakmica Lige prvaka. No prije toga plavi moraju napraviti ono najvažnije – preskočiti Thun i izboriti još jedan korak prema željenom plasmanu u elitno europsko klupsko natjecanje.