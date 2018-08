Joshua i njegovi menadžeri su samo pitali: Koliko love možemo ugrabiti?!

Deontay Wilder (40-0, 39 KOs) je uvjeren da svjetski boksački prvak (IBF, IBO, WBA, WBO) Anthony Joshua (21-0, 20 KOs), čak i u slučaju da pobijedi Alexandera Povetkina, neće ispuniti obećanje i ukrstiti rukavice s njim 13. travnja iduće godine, piše Fight Site.

Britanac je, naime, već dogovorio mjesto održavanja svoja dva sljedeća nastupa. Za nekoliko tjedana ga čeka obavezna obrana titule protiv Alexandera Povetkina 22. rujna, a zatim bi idući meč trebao odraditi tek 13. travnja 2019. Ponovno na Wembley stadionu u Londonu. Te je informacije otkrio u razgovoru za Sky Sports navevši da njegov menadžer ponovno radi na dogovoru oko meča protiv Deonataya Wildera, a da je on ugovor već potpisao.

Wilder je za portal BoxingScene izjavio da za sada uopće nisu dobili nikakve dokumente na kojima je Joshuin potpis. Sam sumnja da bi se meč mogao ikada realizirati.

Osim toga, Amerikanac više nije spreman pristati na 15 milijuna dolara honorara, što je već prihvatio da se meč realizirao u listopadu ili studenom u Velikoj Britaniji. Sada želi raspodjelu kolača u omjeru 50-50, unatoč tome što bi Joshua trebao biti “A strana” u ovom meču kada se održava u Engleskoj.

“Ne mora se bojati oko meča u travnju, jer se on neće dogoditi. Ti likovi jednostavno ne žele meč protiv mene. Znali smo da se meč u travnju neće dogoditi kada smo dobili ugovor. A u isto vrijeme je on reklamirao da je meč dogovoren, da je potpisao ugovor. I gle vraga, na ugovoru nije bilo njegovog potpisa. Tamo je bio potpis Eddieja Hearna. Rekao sam u tom trenutku: ‘Pogledaj ti ovo sranje!'”, smatra Wilder i dodaje:

“Ne žele ovaj meč. Oni jednostavno to ne žele. Ne žele se boriti, a ja sam sretan da je čitava stvar gotova. Mogu krenuti dalje. Mogu se baviti svojim poslom. Netko će ga prije ili kasnije nokautirati. Ali to neću biti ja, to će biti netko drugi. Tako da mu želim sreću i puno love, sve dok mu ne narastu muda i prihvati meč sa mnom.”

Wilder se u međuvremenu okrenuo meču protiv Tysona Furyja (25-0, 19 KOs). Prema informacijama koje su dostupne u ovom trenutku Wilder i Fury bi se trebali sučeliti ili 10. ili 17. studenog u Las Vegasu. Ukoliko pregovori prođu u najboljem redu, Fury bi ovaj meč trebao najaviti nakon što odradi dvoboj protiv Francesca Pianete (35-4-1, 21 KOs), koji je na rasporedu 18. kolovoza u Belfastu.

“S Joshuom sa završio. Odvratan je. Svima je odvratan. Trebao bi se sramiti jer se ovako ponaša. Niti jedan prvak se tako ne ponaša. Niti jedan šampion se ne izvlači poput njega. Prvak ne može reći da nije spreman. On se želi boriti protiv boksača koji su lošiji od njega, koji mu nisu konkurencija. Samo im je na pameti prevariti ljude i uzeti im novac. Tijekom pregovora su samo pitali: Koliko love možemo ugrabiti? To je razlog zbog kojeg se žele boriti samo u Engleskoj. Joshua i Hearn samo žele izmusti što više ljudi tamo”, zaključuje Amerikanac.