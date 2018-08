'Žao mi je što Pijetraja i Hrgovića nisam uspio pomiriti'

U nedavnom razgovoru, Filip Hrgović kazao je da je Savezu poslao upit o tome da li oni na njega računaju kao na olimpijskog kandidata za Tokio ili ne. Umjesto odgovora, Hrga je dobio stegovnu prijavu pa nam se čini da može početi polako brisati svoj san o zlatnoj olimpijskoj medalji.

Jer, njegov loš odnos sa Savezom stigao je na razinu s koje, često, nema povratka. Osim ako, nekim čudom, Stegovni sud ne amnestira brončanog teškaša s posljednih olimpijskih igara, ako mu oprosti sve ono za što ga terete dužnosnici Saveza u svojoj prijavi.

Ogorčeni tata Hrgović

S obzirom da do njega nismo mogli doći, jer je još u Miamiju, za reakciju smo nazvali Filipova oca Peru koji je bio prilično žestok:

- Njihov je cilj bio diskvalificirati Filipa za OI u Tokiju jer oni imaju svojih kandidata prije svega izbornik Pijetraj. Nisu oni njemu ništa davali što nisu morali već su samo distribuirali sredstva po kriterijima. Govore oni da su Filipu uvijek davali moralnu podršku, no nije mi jasno kako netko nemoralan može bilo kome dati moralnu podršku. On je samo komentirao ono što je dogovorio s njima, a oni to nisu ispošitvali nakon čega su se skrivali iza branitelja. Ne traži Filip pola plaće od Leonarda već da institucije odluče o sredstvima za trenera koji ga priprema za Olimpijske igre.

No, oko nastupa profića na olimpijskim igrama još nije sve posve jasno o čemu nam je pričao glavni tajnik HOO-a Josip Čop:

- Još nije odlučeno kada će biti kvalifikacije za Tokio i hoće li profesionalci u njima moći sudjelovati. Bit će šteta ako netko tko je potencijalni osvajač medalje, a to Hrgović jest, neće nastupiti.

Hrgović će, ovog ljeta, vjerojatno ostati i bez stipendije HOO-a:

- Dvije godine nakon osvajanja olimpijske medalje radi se revizija nastupa tih istih olimpijskih medaljaša da se vidi koji od njih su stekli uvjete da ostanu u kategoriji top olimpijskih kadidata, a isti je slučaj i s vrhunskim trenerima. Negdje u rujnu donijet će se odluka da neki više neće biti u toj kategoriji pri čemu treba reći da Hrgović dvije godine nije nastupao u amaterskom boksu.

Čop ističe da se HOO trudio pomiriti nepomirljive strane:

- Bili smo na putu da se pronađe kompromisno rješenje da se plaća od izbornika Pijetraja dijeli na pola i da ta druga polovica ide treneru koji sada radi s Hrgovićem. No, po našim aktima samo trener koji je osvojio medalju ima pravo na tu benificiju, a ne onaj koji sada radi sa sportašem. Pijetraj se toga može dobrovoljno odreći, no on to očito ne želi učiniti.

Menadžer mu nije dopustio

A upravo odnos između Hrgovića i bivšeg trenera Pijetraja nešto je što najviše opterećuje HBS i predsjednika mu Bonu Bošnjaka:

- Od prvog dana svog mandata preferiram zajedništvo i mir, no Hrgovića i Pijetraja nisam uspio pomiriti. Žao mi je zbog cijele situacije jer je to ljaga za hrvatski boks, a sve je proisteklo iz njihova lošeg međusobnog odnosa i građanskog ugovora kojeg Pijetraj i Hrgović između sebe imaju i koji nema nikakve veze s HBS-om. Da je Hrgović nastupio barem u kojem meču Svjetske lige, koja je sama po sebi kvalifikacijsko natjecanje za OI, sve bi bilo drugačije no mene je nazvao Hrgovićev menadžer Karim i kazao da on Filipu to ne dozvoljava.

Kako saznajemo, predsjednik HBS-a Bošnjak insistira na tome da stegovni sud ne donosi odluku prije Hrgovićeva šestog profesionalnog meča koji će se 8. rujna održati u zagrebačkoj Areni. A Filip je tu nešto mijenjao što nam je prenio njegov otac:

- Bilo je planirano da se Filip iz Miamija u Zagreb vrati 5. kolovoza, no njegov kubanski trener nagovorio ga je da ostane pripremati se ondje radi kvalitetnih sparing partnera. Mislim da je to dobro i za njegovo psihofizičko stanje jer je s ovim trenerom upostavio vrlo pozitivnu komunikaciju.