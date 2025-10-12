Naši Portali
kvalifikacije

Još jedna reprezentacija osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo

Football - FIFA World Cup Qualifiers 2026 - Ghana v.Madagascar - Baba Yara Stadium - Kumasi - Ghana
Emmanuel Osei/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Hina
12.10.2025.
u 23:52

U skupini A Egipat je pobijedio Gvineju-Bissao sa 1-0 potvrdivši prvo mjesto. Pogodak je postigao Mohamed Hamdy u 10. minuti.

Nogometna repreznetacija Gane izborila je plasman na Svjetsko nogometnog prvenstvo 2026.

Gana je postala 21. reprezentacija koja je izborila vizu za World Cup, pri čemu peta iz Afrike.

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi'

Za Ganu će to biti peti nastup na SP-u, a do sada je najbolji plasman ostvarila 2010. doguravši do četvrtfinala.

U posljednjem kolu I skupine Gana je pobijedila Komore sa 1-0, a gol odluke zabio je Mohammed Kudus u 47. minuti. Gana je na koncu osvojila prvo mjesto u skupini sa 25 bodova, šest više od Madagaskara koji je u zadnjem kolu doživio težak, 1-4 poraz na gostovanju kod Malija. Strijelci za Mali bili su Lassine Sinayoko (10, 64), Dorgeles Nene (39) i Gaoussou Diarra (90+5), dok je za goste zabio Johan N'Zi (90).

U derbiju začelja Centralna Afrička Republika je na gostovanju pobijedila Čad sa 3-2 upisavši drugu pobjedu u skupini. CAR je zaključila natjecanje na petom mjestu s osam bodova, a Čad je posljednji s jednim bodom.

Burkina Faso je pobijedila Etiopiju sa 3-1 zauzevši drugo mjesto, dok je Sierra Leone na gostovanju svladao Džibuti sa 2-1. Egipat je prvi sa 26 bodova, a Burkina Faso na drugom mjestu ima pet bodova manje.

U skupini E Niger je na gostovanju pobijedio Zambiju sa 1-0 potvrdivši drugo mjesto. Gol odluke je zabio Daniel Sosah u 56. minuti.

Niger je i prije ove utakmice imao osiguranu drugu poziciju, no svaki mu je bod važan kako bi se probio među četiri najbolje drugoplasirane ekipe koje ulaze u drugi krug. U drugom krugu će sudjelovati četiri ekipe, a samo će pobjednik "mini turnira" ući u Inter-kontinentalne kvalifikacije.

Maroko je iz ove skupine izborio direktan plasman na SP.

