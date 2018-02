On zna recept kako dobiti Miočića: DC će to napraviti i onda je gotovo

Svoje mišljenje o borbi Stipe Miočića i Daniela Cormiera, ali i o tome što Cormierov odlazak među teškaše čini njegovoj diviziji, iznio je Jimi Manuwa, jedan od pretendenata na svjetski vrh do 93 kilograma, piše Fightsite.

Manuwa je bio blizu napada na vrh svoje kategorije, no na UFC 214 je nokautiran od strane Volkana Oezdemira te se od tad nije borio. Volkan je na kraju poražen od Cormiera na UFC 220 te prvak sada odlazi u tešku kategoriju, pokušati ući u povijest. Manuwa je nešto rekao o toj borbi, ali i o onome što Cormierov odlazak čini za diviziju.

- Mislim kako će pobijediti Stipu. Vjerujem da će mu napraviti isto što je i Volkanu. Srušiti ga i tada je gotovo. Želim mu sve najbolje u toj borbi, no to nije dobro za našu diviziju gdje već sada postoji zbrka. Mislim kako se ipak trebao boriti protiv Alexa za titulu, no on je bio ozlijeđen. Ali, sada je gotovo spreman - rekao je Manuwa, koji se u ožujku 2014. godine borio protiv Alexandera Gustafssona te je poražen nokautom. Njih dvojica su nakon toga postali trening partneri i prijatelji te su jedan drugom u kutu kod njihovih borbi.

Kao drugi problem divizije smatra to što Cormiera fanovi ipak nisu prihvatili kao Jona Jonesa, a vjerujem da je razlog za to stil borbe koji DC prakticira.

- Siguran sam kako je njegov problem stil borbe, no ovo je MMA, nije to boks ili kickboxing, ovo je sport gdje se boriš tako da koristiš svoje najjače oružje. DC radio ono što mu ide najbolje i znao sam kako će završiti Volkana. On nije borac koji nokautira, on kontrolira borce i s vremenom ih završi ili pobijedi odlukom. Nisam znao kakav je Volkan na podu, no u borbi smo vidjeli kako nije ni blizu tog nivoa.

Nije poznato što će biti s divizijom, no za očekivati je kako će se Gustafsson u međuvremenu boriti protiv nekoga za poziciju prvog izazivača. Iako se na ljestvici nalazi na četvrtom mjestu, Manuwa sigurno neće biti taj, upravo zbog gore spomenutih odnosa sa švedskim borcem. On uostalom ispred sebe ima borbu protiv Jana Blachowicza, koju će odraditi 17. ožujka u Londonu. Zanimljivo, Manuwa je već Poljaka savladao prije tri godine, na njegovom terenu u Krakowu, no UFC je vidio potrebu ponavljanja njihovog duela.

Miočić i Cormier odabrali svoje Ultimate Fighter trenerske timove

Stipe Miočić i Daniel Cormier pristigli su u Las Vegas, gdje će uskoro početi snimati 27. sezonu Ultimate Fightera, a danas su predstavili svoje trenerske timove.

Miočić je već ranije rekao kako njegov glavni trener Marcus Marinelli neće biti u stanju odraditi show, budući da ima drugih obaveza. No, među Stipinim timom nema niti njegovog glavnog boks trenera Alexa Coopera, kao niti trenera grapplinga, Stevea Kinnasa. Jedini član Strong Stylea kojeg je Stipe doveo je kondicijski trener Robert Kaleal. No, tu su neka vrlo zanimljiva imena.

Hvale vrijedna akvizicija svakako je dovođenje Jamesa Krause, uspješnog UFC borca te jednog od najtalentiranijih MMA trenera svijeta. Osim njega, tu je i bivši UFC borac te trenutno član Glorya, Chris Camozzi, kao i još jedan Gloryev borac i jedan od najboljih američkih kickboksača, Dustin Jacoby. Stipe se pohvalio sa slikom svog tima, na kojoj još uvijek nema osobe koju je odlučio dovesti kao glavnog trenera.

Što se tiče Cormiera, on je predstavio cijeli svoj tim, a dva najvažnija imena su tamo s njim. Tu su glavni trener American Kickboxing Acamedya, Javier Mendez te Cormierov najbolji prijatelj i bivši teškaški UFC prvak, Cain Velasquez. Osim njih, tamo su većini nepoznata imena, a to su Deron Winn, Daniel Cormier, Bob Cook, Rosendo Sanchez i Leandro Vieira.

Snimanje sezone počinje kroz nekoliko dana, a emitiranje kreće 18. travnja te traje sve do tjedna u kojem će se održati finalni event, kao i UFC 226 kojeg će predvoditi Miočić i Cormier. Prvi event dogodit će se 6. srpnja, a drugi dan kasnije, sve u sklopu International Fight Weeka u Las Vegasu.

Što se tiče Ultimate Fightera, Fight Channel otkupio je prava na prikazivanje cijele sezone te će svaka epizoda biti dostupna našim gledateljima istog dana kada se prikazuje i na Fox Sportsu.