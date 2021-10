Jeste li znali tko su najbrži nogometaši na svijetu? Donosimo popis 'munjevitih'

Kako je prije nešto manje od dva tjedna u potpunom obliku u javnost izašla megapopularna nogometna igra Fifa 22, analize ocjena igrača počele su se detaljno provoditi. Iako mnogi još uvijek ne vjeruju da je sistem ocjenjivanja pravedan, Fifa je uistinu jedna od najdetaljnijih postojećih baza podataka u svijetu za rangiranje nečije izvedbe.

Svaki nogometaš, naravno, na igri ima svoju konačnu ocjenu, od 0 do 99, a ona se sastoji od šest glavnih kategorija ocjenjivanja te na ukupno 45 podkategorija ocjene.

Šest glavnih kategorija su brzina, udarac, dodavanje, dribling, obrana i fizičke sposobnosti. Nakon što smo na našem portalu već izanalizirali deset najbolje ocijenjenih u kategoriji dodavanja, vrijeme je da pogledamo i koga su analitičari iz EA Sportsa svrstali u deset najbržih nogometaša na svijetu.

Brzina je u videoigri praktički najvažniji indikator kvalitete nečije izvedbe buduću da se igra bazira na tome, a stvorena je prema rezultatima iz stvarnog života. Dvije podkategorije koje se uračunavaju u ocjenu za brzinu su ubrzanje te najveća postignuta brzina.



10. Georges-Kevin Nkoudou (Bešiktaš/Francuska) 94

Foto: John Walton Tottenham Hotspur's Georges-Kevin Nkoudou during the training session at Enfield Training Ground, London.

Trenutno ozlijeđeni francuski nogometaš najbrži je nogometaš turske Superlige. Član Bešiktaša (u klub stigao pretprošlog ljeta) dobra je opcija na lijevom krilu za turskog prvoligaša, ali očekivanja su u njegovoj karijeri bila znatno veća od onoga što je dosegnuo do svoje 26. godine. Igrač koji se nogometno školovao u akademiji PSG-a nije opravdao epitet 'novog Henryja' kojem su ga obasjavali prije deset godina. Seniorske korake je započeo u Nantesu, odradio transfer u Marseille iz kojeg je nakon jedne solidne sezone prodan u Tottenham. Tu je otišlo nizbrdo i Nkoudou do dolaska u Bešiktaš više nije dobivao prave prilike, ni u Londonu, ni na posudbama u Burnleyju i Monacu. U Bešiktašu je pokazao nešto bolji nogomet, ali i dalje nedovoljno dobar kako bi se izborio kao starter između znatno sporijeg, ali tehnički nadarenijeg Larina.

9. Inaki Williams (Athletic Bilbao/Španjolska) 94

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos Athletic de Bilbao's Inaki Williams during La Liga match. August 21,2021. (Foto: nordphoto GmbH / Alterphoto /Acero)

Prvi Bask u povijesti koji vuče jasno porijeklo iz Afrike jedan je od najboljih nogometaša u povijesti Athletica iz Bilbaa. U 336 nastupa za klub upisao je 90 pogodaka i 47 asistencija. No, više od njegove povijesne važnosti i kvalitete za momčad se ističe njegova brzina. Napadač iz Baskije na bazi svake utakmice odradi barem jedan sprint brži od 35 kilometara na sat, što je brojka o kojoj mnogi nogometaši samo sanjaju ili ju pak dohvate jednom ili dva puta u svojoj karijeri. Za razliku od Nkoudoua, Williams je svoju brzinu uspio popratiti i vrlo dobrom tehnikom te sjajnim osjećajem za pogodak.

8. Frank Acheampong (Shenzhen/Gana) 94

Foto: Li Bo (200910) -- SUZHOU, Sept. 10, 2020 (Xinhua) -- Frank Acheampong (L) of Tianjin TEDA competes during the 10th round match between Beijing Guoan and Tianjin TEDA at the postponed 2020 season Chinese Football Association Super League (CSL) Suzhou Division in Suzhou, east China's Jiangsu Province, Sept. 10, 2020. (Xinhua/Li Bo)

Još jedan dokaz u ovoj ljestvici da samo brzina ne može biti dovoljna za vrhunsku nogometnu karijeru. Kad ste najbrži reprezentativac u povijesti Gane, jedne od prosječno najbržih reprezentacija u povijesti nogometa, nije čudno da će vam se predviđati velika karijera, a kad tome još dodate činjenicu da je nogometno školovan u akademiji Anderlechta, onda postoji još jedan razlog više za visokim očekivanjima. Međutim, Acheampong je odlučio gotovo cijelu svoju seniorsku karijeru provesti u Kini, gdje je sada kapetan Shenzhena.

7. Rafa Silva (Benfica/Portugal) 94

Foto: David Klein Portugal's Rafa Silva during the UEFA Nations League match at the Dragon Stadium, Porto. Picture date: 9th June 2019. Picture credit should read: David Klein/Sportimage via PA Images

Iako možda nije poznat kao njegove reprezentativne kolege koje su se otisnule u inozemstvo, Silva je jedan od najboljih portugalskih nogometaša u domaćem prvenstvu u proteklih pet godina. U posljednjih sedam sezona Rafa je samo jednom bio u jednoznamenkastom zbroju golova i asistencija, a samo dva puta u karijeri nije bio prvi na popisu najuspješnih driblera u prvenstvu. Unatoč činjenici da u 25 nastupa za Portugal još uvijek nije zabio, Rafa je jako važan kotačić svoje nacionalne vrste.

6. Daniel James (Leeds/Wales) 95

Foto: Mike Egerton Watford's William Troost-Ekong (left) and Leeds United's Daniel James battle for the ball during the Premier League match at Elland Road, Leeds. Picture date: Saturday October 2, 2021.

Kad je prije dvije godine u javnost izašla vijest da je Daniel James na predsezonskim testiranjima postao najbrži nogometaš u povijesti Manchester Uniteda, očekivanja od mladog Velšanina počela su drastično rasti. James zasad nije uspio svojim igrama ostvariti ta očekivanja javnosti, pokazao je da na terenu osim vanserijske brzine nema istančanih kvaliteta. Ipak, za Daniela ima još vremena. Tek su mu 23 godine, a novi angažman u redovima Leedsa mogao bi mu biti nova prilika za pokazati da nije "samo atletičar".

5. Achraf Hakimi (PSG/Maroko) 95

Foto: David Klein Paris, France, 28th September 2021. Achraf Hakimi of Paris St Germain during the UEFA Champions League match at Le Parc des Princes, Paris. Picture credit should read: David Klein / Sportimage via PA Images

Od kad je iz Castille uspio doći u seniorsku selekciju Real Madrida svi su znali da je Achraf Hakimi nešto posebno. Već tada je kao fizički potpuno nekompletan igrač bio brži od nogometaša kao što su Ronaldo i Bale, a isto je nastavio u redovima Borussije Dortmund, Intera te PSG-a čije boje brani od ovog ljeta. U raznim utrkama je tijekom svoje nogometne karijere u sprintu nadoknađivao zaostatak za nogometašima poput Messija, Neymara, Gnabryja, El Sharaawyja i Baileyja.

4. Vinicius Junior (Real Madrid/Brazil) 95

U Real Madridu točno znaju zašto su za tada 18-godišnjeg neprovjerenog momka iz Flamenga platili čak 45 milijuna eura. Htjeli su nogometaša s odličnim predispozicijama kojeg mogu naučiti i prilagoditi svojem stilu igre potrebnom za utakmice protiv onih najjačih. Vinicius je, kao klasično brazilsko krilo, imao vanserijski dribling, ali ne postoji brazilski nogometaš koji je imao takvu brzinu u sprintu. Po tome se Vini istaknuo od ostatka društva i već nakon tri sezone

3. Adama Traore (Wolverhampton/Španjolska) 96

Foto: DARREN STAPLES Wolverhampton, England, 18th September 2021. Adama Traore of Wolverhampton Wanderers during the Premier League match at Molineux, Wolverhampton. Picture credit should read: Darren Staples / Sportimage via PA Images

Uz Allana Saint-Maximina Adama je daleko bolji od bilo kojeg drugog nogometaša u engleskoj Premier ligi kad su u pitanju driblinzi. Mladić koji je školovan u čuvenoj La Masiji nakon odlaska u Englesku se pretvorio u čisti stroj. Nitko nema veće mišiće od njega, nitko u Premier ligi nije brži od njega u sprintu, a kad tome dodamo činjenicu da prije svake utakmice stavi oko litru ulja za bebe na sebe kako ga suparnici ne bi mogli zgrabiti, nije ni čudo kako je nezaustavljiv u prodoru. Kad bi poboljšao završni potez (dodavanje ili udarac) bio bi zasigurno jedan od najboljih na svijetu, ovako je samo jedan od najprodornijih.

2. Alphonso Davies (Bayern/Kanada) 96

Prije nego što ste ušli u ovu ljestvicu vjerojatno ne biste pretpostavili da je Kanađanin jedan od deset najbržih nogometaša svijeta, no kad se sjetite da je riječ o Alphonsu Daviesu, prestajete se čuditi. Phonzy tek ima 20 godina, a već je ozbiljan kandidat za najboljeg lijevog bočnog na svijetu. Ne samo to, već je od Daviesa na svijetu brži samo jedan nogometaš. Kad na utakmicama redovito bilježite brzinu veći od 37 kilometara na sat, ne trebate se brinuti o tome da će vas netko stići, a ako vas ne mogu stići i najbrži igrači Barcelone, to sigurno pomaže u kreiranju velike karijere.

1. Kylian Mbappe (PSG/Francuska) 97

Prvi nogometaš u povijesti koji je, otkad postoji sistem ocjenjivanja, na običnoj kartici u Fifi dobio ocjenu 97 za brzinu i time sportski analitičari i ocjenjivači iz EA Sportsa žele istaknuti da nijedan nogometaš u povijesti sporta nije trčao brže od Kyliana Mbappea, a kad vam jedan Usain Bolt kaže da bi mu Mbappe bio opasna konkurencija čak i u njegovim jakim danima, znate da je riječ o fenomenu. I baš nam je drago da je nogometaš koji je najbrži na svijetu uspio to pretvoriti u stvarno ostvarivanje potencijala te postati jedan od najboljih nogometaša današnjice.