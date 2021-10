Legendarni Srna iskreno otkrio sve što misli o Modriću, ali i jedan nepoznati detalj iz karijere

Bivši hrvatski reprezentativac Darijo Srna legenda je Šahtara kakva će se teško opet ponoviti. Teško je u današnje vrijeme zamisliti igrača koji ima toliku lojalnost prema jednome klubu. To je rezultatiralo da nakon igračke karijere, ondje ostane raditi i kao pomoćni trener, a njegov klub susreće se u Ligi prvaka s Real Madridom pa je španjolski list AS iskoristio tu priliku da porazgovara sa slavnim Hrvatom. I to s jednim koji je, za razliku od Luke Modrića, odbio Real Madrid.

- Bernd Schuster me zvao. On je bio trener Šahtara kad sam ja došao u klub. Zvao je predsjednika ili mog agenta, ali na kraju nije bilo službene ponude. Ne bih niti otišao. Tada sam bio kapetan Šahtara. Nije bilo razloga da napuštam klub, unatoč ponudama koje sam imao iz Engleske, Italije ili Španjolske. - kazao je Srna.

Naravno da su španjolski kolege pitali Darija prati li utakmice Real Madrida pa je otkrio i velike stvari o prijateljstvu s Lukom Modrićem.

- Da, pratim ih zbog mojeg prijatelja Luke, a volim i Ancelottija. Njega sam upoznao u Londonu kada smo sa zajedničkim prijateljem popili piće. Volim trenere koji mijenjaju lige i vole izazove. Ancelotti je za mene jedan od najboljih u povijesti. Pobjeđivao je u Njemačkoj, Engleskoj, Italiji, Francuskoj... Nema baš puno trenera kojima je to uspjelo. Mourinho? Guardiola? Nema baš puno više.

- Luka i ja smo dobri prijatelji, jučer smo se čuli. On je prije svega sjajan momak, čak i prije onog što je napravio u nogometu, a osvojio je Zlatnu loptu i četiri Lige prvaka. I ostao je isti. To puno govori. Obožavam ga, ponosan sam na naše prijateljstvo i na to što smo zajedno odigrali mnoge utakmice za Hrvatsku.

Prokomentirao je Darijo i nevjerojatnu Lukinu spremu s 36 godina na leđima:

- On je inteligentan i pravi je profesionalac, može igrati dokad bude htio. I ja sam mogao nastaviti, imao sam ponude iz Italije, ali važno je znati i kad se treba povući - naglasio je Darijo koji je svoju karijeru završio s 37 godina.