U ovoj konkurenciji dinamovci zakazuju: Riječanin vodi među konkurencijom

Nedjeljnim utakmicama 12. kola zaključili smo prvu trećinu Prve HNL za sezonu 2021./2022. i već možemo reći da se utrka za najboljeg strijelca počinje dobro i jasno formirati. Posljednjih nekoliko sezona prvog razreda domaćeg nogometa najbolji su nam pokazatelj činjenice da nam prvi dio sezone može dati vrlo dobru indikaciju o tome tko će na kraju odnijeti prestižan individualni trofej. Nerijetko se dogodilo da je baš onaj nogometaš koji je držao prvo mjesto nakon ovog perioda, na kraju sezone to prvo mjesto i zadržao.

Najveći favorit

Ako uzmemo te sezone u obzir, onda je definitivno prvi favorit za najboljeg strijelca trenutačno prvi strijelac Josip Drmić, 29-godišnji švicarski reprezentativac koji je ove sezone nastupio u devet utakmica i postigao isto toliko pogodaka. Odmah nakon što je prošao pola godine prilagodbe nakon što je u veljači pristigao u Rijeku iz engleskog premijerligaša Norwicha na posudbu, švicarski golgeter jasno pokazuje zašto je prije sedam sezona bio jedan od najpoželjnijih napadača njemačke Bundeslige. Podsjetimo, Drmić je tada u redovima slabašnog Nürnberga uspio upisati 13 pogodaka u jednoj ligaškoj sezoni, ali nakon te vrhunske sezone slični uspjesi se, kad je riječ o postignutim pogocima, više nisu događali. Drmić je dalje karijeru nastavio u Bayer Leverkusenu, HSV-u, Borussiji Mönchengladbach, te već spomenutom Norwichu. I u tih sedam sezona nijednom nije uspio probiti brojku od šest pogodaka u sezoni. Rijeka mu se zasad pokazuje kao pun pogodak jer je tu “sezonsku barijeru” probio lakoćom.

Drmić u Rijeci igra u sustavu za koji možemo reći da je “stara škola” za napadača. On vam je onaj tip igrača kojeg nećete vidjeti tijekom većine utakmice, ali kad ga vidite da pred golom ima loptu u nogama, taj pogodak vrlo vjerojatno i dolazi. To najbolje pokazuje činjenica da, osim toga što je najbolji strijelac, Drmić jako malo troši lopte na neprecizne udarce za razliku od nekih drugih HNL napadača.

Ako ne bude nekih većih ozljeda, Drmić bi se vrlo lako mogao pridružiti Ercegu, Benku, Kramariću i Čolaku te tako postati peti najbolji strijelac HNL-a u dresu Rijeke.

Isto tako, Drmić bi osvajanjem trofeja za najboljeg strijelca postao prvi Švicarac te ukupno šesti stranac s ovim postignućem, a zanimljivo je za istaknuti da je trend stranaca kao najboljih strijelaca sve jači. U posljednjih šest sezona čak su četiri puta stranci bili najbolji strijelci (Nestorovski, Soudani, Futacs, Mierez).

Zasad je njegov glavni konkurent Hajdukov Marko Livaja. Vrlo vjerojatno i najpopularniji nogometaš Prve HNL u ovom trenutku nije pogriješio kad je prihvatio cjelokupan navijački pokret “Livaja ostani” i odlučio nastaviti svoju priču na Poljudu.

Ovo mu je jedan od najboljih početaka sezone jer je za Hajduk u prvenstvu zabio sedam pogodaka, a na osnovi tih izvedbi dobio i povratničku priliku da pokažu što zna u reprezentaciji, priliku koju zasad jako dobro koristi. Čovjek koji je tek u 27. godini prvi put zaigrao seniorski nogomet u domaćem prvenstvu osjeća se (nije ni čudno) kao kod kuće te je sa sedam ovosezonskih pogodaka ostao udaljen samo jedan pogodak od svojega najboljeg postignuća kad je u sezoni 2018./2019. u 27 nastupa zabio osam pogodaka za AEK.

Za razliku od Drmića, Livaja nije isključivo golgeter i u tom kontekstu njegov je učinak možda i impresivniji. Livaja najčešće igra iza glavnog napadača ili na lijevom krilu i jedan je od najvažnijih kreatora momčadi zajedno uz Lovrencsicsa i Krovinovića. Ne računajući situacije u kojima je sam sebi stvorio priliku za udarac, Livaja je ove sezone suigračima stvorio 19 prilika za postizanje pogotka.

Čekamo Lovrića

Iza njih dvojice na ljestvici se nalaze dva nogometaša kojima, baš zbog dosadašnjeg povijesnog obrasca najboljih strijelaca, ne možemo dati previše šanse u utrci, a to su Istrin Hassane Bande i Lokomotivin Marko Dabro koji na kontu imaju po pet pogodaka. Sigurno je da je Dabro, koji je prošle sezone u Drugoj HNL bio najbolji strijelac s nevjerojatnih 30 pogodaka, ozbiljniji kandidat, ali ipak ni on ni Bande neće moći parirati momcima iz velikih klubova jer su oni ti koji dolaze do puno više prilika i čiji klubovi puno više zabijaju.

Nije nemoguće da se takvo što dogodi, igrači poput Nestorovskog u Interu ili Terkeša u Zadru su dokaz, ali prošlosezonsko stanje u kojem je najbolji strijelac lige Ramon Mierez (22) imao tek nešto manje golova od cijelih momčadi Istre (27) i Lokomotive (29) govori nam da je teško postati najbolji strijelac Prve HNL u redovima slabijih momčadi.

Iako nije u klubovima koji su u samom vrhu, s popisa favorita definitivno još ne možemo otpisati Kristijana Lovrića, čovjeka koji je većinu prošle sezone proveo na prvom mjestu ljestvice strijelaca prije nego što je u završnici sezone izgubio ritam. U posljednje dvije sezone je postigao 13, odnosno 15 pogodaka i bilo bi malo naivno očekivati da barem minimalno neće opet doći do takvih brojki. Međutim, ako povremeni hrvatski reprezentativac planira osvojiti individualni trofej, morat će pružiti čak i nešto bolju sezonu kako bi nadmašio i te svoje visoke standarde.

Unatoč tome što trenutno nisu jako visoko na ljestvici strijelaca, još uvijek ne smijemo otpisati ni Dinamove adute. Mislav Oršić i Bruno Petković ove su sezone zabili po tri pogotka, a osjećaj je da ih samo jedan jači nalet forme može vrlo lako i vrlo brzo približiti vrhu ljestvice strijelaca.

Josip Drmić (Rijeka) 9 pogodaka

Marko Livaja (Hajduk) 7

Hassane Bande (Istra 1961) 5

Marko Dabro (Lokomotiva) 5

Kristijan Lovrić (Gorica) 4

