IDE MU SJAJNO

Jeste li znali da je ovaj hrvatski nogometaš u slobodno vrijeme strastveni povjesničar? Pokrenuo je i projekt

Ivan Prtajin
Petar Krešimir Puđa
Autor
Tomislav Dasović
01.10.2025.
u 11:59

Prtajin je profesionalni nogometaš, a u slobodno vrijeme i strastveni povjesničar, osobito angažiran u proučavanju povijesti svoga rodnoga zavičaja. Tako je Ivan, uz potporu lokalne zajednice, ove godine pokrenuo projekt arheoloških istraživanja staroga grada u Vrani.

Nekadašnji Hajdukov centarfor, 29-godišnji centarfor iz mjesta Vrana pokraj Pakoštana, Ivan Prtajin, preporođen je ove sezone u njemačkoj 2. Bundesligi. Naime, Ivan Prtajin u pet je nastupa za nekadašnjeg njemačkog prvaka Kaiserslautern postigao pet pogodaka u 405 minuta provedenih na travnjaku.

Pogledate li statistiku njemačkog magazina Kicker, Prtajin je nakon sedam odigranih kola na podjeli drugog mjesta najučinkovitijih nogometaša lige: ima pet pogodaka i jednu asistenciju, dakle proizveo je šest pogodaka, više od njega, po osam, imaju Klaus iz Greuther Fürtha i Lindberg iz Darmstadta. Spomenuti Lindberg najbolji je strijelac lige sa sedam pogodaka, odnosno postiže golove svakih 85 minuta, dok Ivanu Prtajinu u prosjeku za pogodak treba 81 minuta.

Za usporedbu, bivši hrvatski mladi reprezentativac 22-godišnji Roko Šimić ove sezone nastupa u istom rangu kao i Prtajin; Roko u dresu Karlsruhea u ukupno osam nastupa u prvenstvu i Kupu, odnosno 468 minuta na travnjaku, na kontu ima jedan pogodak. 
Ivan Prtajin tako je napokon dočekao i sjajno koristi svoju novu priliku u njemačkom nogometu, budući da je u prošloj sezoni u dresu Union Berlina u cijeloj sezoni imao samo pet nastupa. U 2. Bundesligi već je bio nastupao u sezoni 2023./2024., u kojoj je za Wehen iz Wiesbadena postigao 13 pogodaka.

Prtajinov Kaiserslautern nalazi se na sedmom mjestu 2. Bundeslige s 12 bodova, samo četiri boda manje od vodećeg Darmstadta. Inače, Prtajin je profesionalni nogometaš, a u slobodno vrijeme i strastveni povjesničar, osobito angažiran u proučavanju povijesti svoga rodnoga zavičaja. Tako je Ivan, uz potporu lokalne zajednice, ove godine pokrenuo projekt arheoloških istraživanja staroga grada u Vrani.

Kaiserslautern Ivan Prtajin

