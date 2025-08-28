Jeste li primijetili što se dogodilo u Realu od kada je otišao Modrić? Zvijezde bi mogle pobjesniti

Nakon dugih 13 godina provedenih u Real Madridu i rekordnih 28 trofeja hrvatski kapetan Luka Modrić ovog je ljeta napustio Santiago Bernabeu iako se nadao da će ostati još jednu sezonu. Modrić je godinama u Realu zarađivao velike novce, a najveću plaću imao je nakon osvajanja zlatne lopte 2018. godine. Posljednjih godina je pristao na neke kompromise i smanjenja kako bi potpisivao jednogodišnje ugovore, a sada je član talijanskog velikana Milana gdje također zarađuje lijepu cifru.

Javno je poznato da u Realu lukrativno plaćaju svoje zvijezde, a prema podacima kojima raspolože portal Capology prosječna plaća jednog igrača Reala iznosi čak 11.2 milijuna eura bruto. Zanimljivo je kako je to pad u odnosu na prošlu godinu kada je prosječna plaća pojedinog igrača Reala bila viša od 12 milijuna eura, što egoističnim zvijezdama neće dobro pasti.

Real je prema dostupnim podacima klub koji najizdašnije plaća svoje zvijezde, a druga na ljestvici je veliki rival Barcelona s prosječnim primanjima od 7.91 milijuna eura bruto. Kod Katalonaca je također primjetan pad, budući je prošle sezone prosječna plaća iznosila 8.5 milijuna eura, ali to nije ništa novo jer se nalaze u velikim financijskim dugovima.