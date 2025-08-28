Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
EVO BROJKI

Jeste li primijetili što se dogodilo u Realu od kada je otišao Modrić? Zvijezde bi mogle pobjesniti

FIFA Club World Cup - Semi Final - Paris St Germain v Real Madrid
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
28.08.2025.
u 13:15

Javno je poznato da u Realu lukrativno plaćaju svoje zvijezde, a prema podacima kojima raspolože portal Capology prosječna plaća jednog igrača Reala iznosi čak 11.2 milijuna eura bruto.

Nakon dugih 13 godina provedenih u Real Madridu i rekordnih 28 trofeja hrvatski kapetan Luka Modrić ovog je ljeta napustio Santiago Bernabeu iako se nadao da će ostati još jednu sezonu. Modrić je godinama u Realu zarađivao velike novce, a najveću plaću imao je nakon osvajanja zlatne lopte 2018. godine.  Posljednjih godina je pristao na neke kompromise i smanjenja kako bi potpisivao jednogodišnje ugovore, a sada je član talijanskog velikana Milana gdje također zarađuje lijepu cifru.

Javno je poznato da u Realu lukrativno plaćaju svoje zvijezde, a prema podacima kojima raspolože portal Capology prosječna plaća jednog igrača Reala iznosi čak 11.2 milijuna eura bruto. Zanimljivo je kako je to pad u odnosu na prošlu godinu kada je prosječna plaća pojedinog igrača Reala bila viša od 12 milijuna eura, što egoističnim zvijezdama neće dobro pasti.

Real je prema dostupnim podacima klub koji najizdašnije plaća svoje zvijezde, a druga na ljestvici je veliki rival Barcelona s prosječnim primanjima od 7.91 milijuna eura bruto. Kod Katalonaca je također primjetan pad, budući je prošle sezone prosječna plaća iznosila 8.5 milijuna eura, ali to nije ništa novo jer se nalaze u velikim financijskim dugovima. 

'Livaković je večeras opalio šamar Joseu Mourinhu kakav nitko nikad nije. Sad je sve postalo jasno'
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Real Madrid Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec4.0
17:45 28.08.2025.

Jadnici! To je na rubu robovlasništva. 11, 2 milijuna godišnje - za tu crkavicu se uopće ne isplati trenirati. Trebamo pod hitno organizirati fond pomoći tim jadnim ljudima prije nego prvi umre od gladi! Ako svaki građanin Hrvatske da samo 100 eura, skupiti ćemo skoro 400 milijuna pa za to možemo kupiti barem oni najosnovnije za njih da prežive!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još