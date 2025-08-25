FOTO Neuhranjeno dijete koje je živjelo s 23 kune dnevno: 'Sjetim se bombardiranja i straha'
Najveći hrvatski nogometaš Luka Modrić na pragu je 40. godine, ali svejedno igra na vrhunskoj razini. Ove sezone nosi dres talijanskog velikana Milana.
Svi znamo kako je Modrić prošao put od trnja do zvijezda, pa tako danas uživa u plodovima napornog rada.
Nitko i ništa nije moglo obeshrabriti kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luku Modrića koji je rastao pod granatama u Hrvatskoj za vrijeme rata i koji ističe da ga nedaće samo još više motiviraju.
Hrvatska država nije mogla u ratno vrijeme osigurati prognanicima adekvatne uvjete, ali su dobili spavanje i tri kvalitetna obroka dnevno, što je iznosilo 23 kune po jednoj osobi.
"Uvijek sam sa sobom imao loptu", sjeća se Modrić. "Čak i u skloništima gdje smo se sklanjali za vrijeme bombardiranja u Hrvatskoj od 1990. do 1995."
"Kada smo išli u skloništa, uzimao sam loptu i igrao se s prijateljima, sa svima, organizirao sam utakmice i nogomet mi je bio sve", dodaje osvajač Zlatne lopte 2018.
"Sjećam se i straha koji sam osjećao. Igrali smo nogomet i iznenada sirene, to je postalo normalno", priča Modrić koji je s obitelji napustio obiteljsku kuću pored Zadra 1991. i otišao živjeti sljedećih sedam godina u hotelu.
U vrijeme bezbrižnog djetinjstva čuvao je ovce na planini s djedom Lukom, a onda su četnici ubili djeda 18. prosinca 1991. godine pa je maloga Luku i obitelj otac Stipe poslao u Zadar gdje je živio u hotelu i udarao loptu na tamošnjem parkiralištu.
Modrić je rođen u Zadru 9. rujna 1985. godine. Prvih pet godina života proveo je u malom selu Modrići kraj Obrovca. U narodu se pričalo da su jedini koji tamo mogu živjeti poskoci i – Modrići. Ime je dobio po djedu Luki koji je po zanimanju bio cestar.
U Hajduku ga nisu htjeli jer je, prema njihovu mišljenju, bio fizički preslab za ozbiljan nogomet. Onda se preselio u Maksimir, razvio se u Dinamu pa ostvario transfer u Tottenham koji ga je kasnije lansirao u veliki Real za koji i danas nastupa.