Bivši Modrićev kolega zaveo 18 godina stariju bogatašicu: Obitelj ga osudila, ali on živi kao kralj

Sergio Carrallo sanjao je o tome da postane zvijezda Real Madrida dok je prolazio kroz mlađe kategorije kraljevskog kluba. Umjesto nogometnom karijerom, proslavio se brakom s 18-godina starijom milijunašicom. U mlađim kategorijama Carrallo je u Realu slovio za velikog talenta, no njegov prelazak iz juniorskog u seniorski nogomet nije prošao najbolje.

Već s 24 godine Carrallo je odlučio napustiti nogomet, iako se takva odluka očekivala i puno prije toga. Unatoč tome što nije uspio kao nogometaš, Španjolac danas živi luksuzno, a sve zbog braka s 18 godina starijom bogatašicom Caroline Stanbury. Njezina se obitelj smatra jednom od najbogatijih u Velikoj Britaniji, a prije Carralla bila je 15 godina u braku s turskim trgovcem naftom Kemom Habibom s kojim ima troje djece.

Caroline je u Engleskoj poznata kao glumica i TV lice, a Carrallo je gotovo stalno s njom te se redovito snimaju za društvene mreže I posjećuju egzotične destinacije. Njih su se dvoje upoznali dok je Sergio studirao u SAD-u.

- Otkako smo se upoznali, nismo se razdvajali. Mi smo srodne duše. Tata mi je rekao da će mi dati sav novac ovoga svijeta ako prekinemo, a mama je počela plakati kad je saznala za našu vezu. Na kraju su je upoznali i sada je vole kao vlastitu kćer - izjavio je nesuđeni nogometaš za Mundo Deportivo.