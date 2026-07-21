Britanci udarili po SP-u u SAD-u: 'FIFA je amerikanizirala nogomet, više im ne dajte velika natjecanja'

U britanskom listu The Independent pojavila se oštra kritika upravo završenog Svjetskog prvenstva koje su organizirali Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. U tekstu se tvrdi da SAD nakon ovogodišnjeg turnira više ne bi trebao dobiti priliku organizirati najveća nogometna natjecanja, uz brojne kritike na račun FIFA-e, političkog konteksta prvenstva i načina na koji se danas vodi svjetski nogomet.

Posebno su se osvrnuli na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je nakon završetka turnira izrazio želju da se Svjetsko prvenstvo ponovno održi u njegovoj zemlji, ali bez Kanade i Meksika.

"Imao sam sjajnu ideju za Giannija. Ponovno nas najavite za sljedeće Svjetsko prvenstvo. Odmah ćemo to zatražiti", rekao je Trump.

Britanci pritom podsjećaju da su iduća dva izdanja već dodijeljena drugim domaćinima, ali smatraju da Trumpove izjave dobro oslikavaju odnos prema velikim sportskim događajima koji se sve češće koriste za političku promociju.

U tekstu se povlači paralela s prethodnim svjetskim prvenstvima u Rusiji 2018. i Kataru 2022. godine, uz tvrdnju da takva natjecanja često daju dodatni međunarodni legitimitet državama čije su politike predmet brojnih kritika. Prema njihovom mišljenju, ni SAD nije iznimka, posebno zbog političkih i vojnih događaja koji su se odvijali tijekom samog turnira.

Kao jedan od najspornijih trenutaka navodi se američki napad na Iran tijekom prvenstva, za koji se tvrdi da je rezultirao smrću 168 ljudi, većinom djece. Autor teksta pritom ističe i ironiju činjenice da je Trump uoči Svjetskog prvenstva dobio FIFA-inu nagradu za mir.

"Trumpova administracija ima vrijednosti koje su dijametralno suprotne onima na Svjetskom prvenstvu. Tom Cruise održao je bizaran govor o ujedinjenju ljudi i pretvaranju stranaca u prijatelje", navodi se u tekstu.

Kritike nisu bile usmjerene samo prema domaćinu, već i prema FIFA-i, koja je nakon turnira naglašavala financijske rekorde, veći broj reprezentacija i povećanje broja utakmica. Prema ocjeni britanskog lista, upravo je širenje formata pokazalo sve izraženiju komercijalizaciju nogometa.

"FIFA je previše arogantna da bi poslušala savjet, ali neka prouči malo Europsko prvenstvo 2024. godine, u kojem je osjećaj bio puno bolji. Brine li FIFA za to? Apsolutno ne. Nogomet je amerikaniziran", stoji u tekstu.

Posebno su izdvojeni i problemi koje je tijekom prvenstva imala iranska reprezentacija, kojoj su, prema pisanju britanskog lista, bile otežane stvari vezane uz ulazak i izlazak iz SAD-a. Napadač Mehdi Taremi turnir je zbog brojnih problema opisao kao "katastrofalan".

Unatoč sportskom uspjehu i rekordnim prihodima, zaključak kritike jest da FIFA sve više stavlja financijski interes ispred tradicionalnih vrijednosti nogometa.

"Nemojte više dati Amerikancima da organiziraju velika natjecanja", zaključuje se u tekstu.