Stiže novi parkirališni blok u Zagrebu: Evo tko će smjeti parkirati, a tko plaća 660 eura

Zbog radova u Tratinskoj ulici prije nekoliko mjeseci u Gradu su to područje proglasili takozvanom "smeđom" zonom u kojoj je bilo zabranjeno parkiranje. Gradska skupština nedavno je usvojila izmjenu općih uvjeta Zagrebparkinga, u kojima se sada spominje i novi, smeđi parkirališni blok, a u Gradu sad idu korak dalje pa su u postupak savjetovanja sa javnosti pustili izmjene gradskog dokumenta koji uređuje pravila parkiranja u metropoli. Ove izmjene pobliže definiraju što je smeđi parkirališni blok, uvode novosti oko njegove primjene, a propisuje i novčane kazne za one koji se pravila ne drže.

Smeđi blok predstavljen je, podsjetimo, kao specijalno područje na području Tratinske gdje je, za vrijeme trajanja radova, bilo zabranjeno parkirati. Sada se definira kao "područje posebnog režima parkiranja", a uvodit će se gdje i kada to bude potrebno u Zagrebu.

– Radi zaštite povijesne ili kulturne baštine Grada Zagreba, osiguranja uvjeta za nesmetano odvijanje aktivnosti tijekom izvanrednih ili privremenih okolnosti ili drugih razloga od interesa za Grad Zagreb gradonačelnik može trajno ili privremeno tijekom cijele godine, dijela godine ili dana odrediti područje posebnog režima parkiranja (smeđi blok). U smeđem bloku parkiranje je dopušteno isključivo osobama koje imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište ili poslovni prostor na području tog smeđeg bloka i imaju važeću povlaštenu kartu izdanu za taj smeđi blok – detaljizira se u novoj verziji dokumenta. Gdje će se točno uvesti smeđi blok nije definirano, već se samo navodi da će zaključak o popisu ulica po zonama i blokovima donijeti gradonačelnik.

U gradsku odluku uvodi se i novo poglavlje koje se tiče nadzora i kažnjavanja u smeđim blokovima. Taj će se nadzor prepustiti komunalnim redarima, a novčana kazna iznosit će 660 eura za vlasnika vozila koji je u prekršaju, a 260 za vozača. Isti iznos vrijedi i za pravne osobe. – U cilju preciznijeg normativnog uređenja i lakše provedbe, ovim prijedlogom jasnije se definira smeđi blok i propisuju uvjeti korištenja parkirališta u kojima se uspostavlja takav, u naravi poseban režim parkiranja – napominje se u dokumentu.

Osim smeđeg bloka, u izmjenama dokumenta detaljnije se uređuje i postupak dodjele i korištenja rezerviranih parkirališnih mjesta te nadzor i kažnjavanje za parkiranje na posebno označenim parkirališnim mjestima ispred vrtića, namijenjenima za prijevoz djece. O problemu s kažnjavanjem nepropisnog parkiranja pisali smo prije nekoliko dana, a u Gradu su rekli da rade na "normativnom" rješavanju te poteškoće. Ove bi odredbe, dakle, tu situaciju trebale ispraviti. Kazne su iste kao i za nepropisno parkiranje u smeđem bloku, no treba naglasiti da je prema dokumentu kažnjivo samo parkiranje između sedam i devet ujutro te između 15 i 17 sati popodne. U ostalo vrijeme parkirališna mjesta tretiraju se kao dio "običnog" parkirališta. – Odluka je u dijelu koji se odnosi na nadzor nepotpuna jer nema propisanu sankciju što je u nepremostivom konfliktu s idejom pravne sigurnosti i vladavine prava – objašnjava se u prijedlogu gradske odluke.