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NIJE PRUŽAO OTPOR

Uhićen muškarac osumnjičen za ubojstvo žene u Sloveniji, isplivali mučni detalji

Slovenija
Policijska uprava Celje
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
21.07.2026.
u 07:20

Uhićen je u blizini mjesta događaja i nije pružao otpor pri uhićenju, objavila je Policijska uprava Celje

Policija je uhitila muškarca osumnjičenog za ubojstvo svoje 36-godišnje partnerice. Uhićen je u blizini mjesta događaja i nije pružao otpor pri uhićenju, objavila je Policijska uprava Celje. U ponedjeljak su ga tražili i helikopterom, dronovima i konjicom. "Nakon što bude završena istraga, privest ćemo ga istražnom sucu s kaznenom prijavom zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubojstva", dodali su iz Policijske uprave Celje, zahvalivši građanima na svim informacijama koje su im dali.

Podsjetimo, kako su javljali slovenski mediji, prema neslužbenim informacijama, osumnjičenik je u stambenoj zgradi živio sa svojom partnericom i maloljetnim sinom. Policijska uprava odmah je alarmirala građane iupozorila je da je muškarac jako opasan. Objavili su i fotografiju osumnjičenika, javlja 24ur.

Policiju je o događaju obavijestio liječnik u ponedjeljak nešto prije 1 sat ujutro. Brat osumnjičenog doveo je njegovog maloljetnog sina u Dom zdravlja. Sin je naime, po dolasku kući pronašao mrtvu majku, a zatim je nazvao svoga strica. Maloljetnik se nalazi u nadležnom centru za socijalni rad. Motiv još nije poznat, ali prema policiji, muškarac je u posljednje vrijeme psihički nestabilan.

Policija je izvijestila da je osumnjičeni državljanin BiH. 
Ključne riječi
ubojstvo Slovenija

Komentara 1

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SI
Sivooki
08:34 21.07.2026.

Pa ljudi dragi, kakve veze ta strašna ubojstva u Sloveniji, BiH, Srbiji ...imaju s nama?? Zašto moramo znati za njih????

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