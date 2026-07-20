Raste pritisak na Zelenskog za smjenom glavnog zapovjednika ukrajinske vojske

"Fedorov = više ruskih smrti, Sirski = više ukrajinskih smrti." Ovaj slogan, uredno napisan na kartonu, bio je jedan od tisuća koji su se držali u zraku u Kijevu i diljem Ukrajine dok bijes zbog ratnog vodstva zemlje ključa. Prosvjedi su se održali i u nedjelju, treći dan zaredom, a prosvjedi koji su počeli u znaku potpore smijenjenom i popularnom mladom ministru obrane Mihailu Fedorovu, sve se više pretvaraju u poziv za odlaskom glavnog vojnog zapovjednika, neomiljenog generala Oleksandra Sirskog.



Pritisak na predsjednika Volodimira Zelenskog da smijeni Sirskog tako je sve veći i veći, dok se sve veći broj aktivnih vojnika i veterana pridružuje prosvjednicima koji sada traže temeljitu reformu vojske. Zelenski je zakazao sastanak s visokim sigurnosnim dužnosnicima, a u Kijevu kruže glasine da bi sudbina generala Oleksandra Sirskog uskoro mogla biti zapečaćena. Prošlog je tjedna Zelenski smijenio ministra obrane Mihajla Fedorova, čime je na vidjelo izbio oštar sukob između zagovornika tehnološke reforme oružanih snaga i ukorijenjenog vojnog establišmenta predvođenog generalom Sirskim.